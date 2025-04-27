Özgür Özel: Korumaların kamerayı kapatması zorunlu bir görev
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ve diğer tutukluları cezaevinde ziyaret etti. Ziyaret sonrası kameraların karşısına geçen Özel, İmamoğlu'nun bir otele girerken çekilen görüntüleriyle ilgili "Kameraların kapatılması zorunlu bir uygulamadır" açıklaması yaptı.
Özgür Özel, soruşturma dosyasına giren İmamoğlu'nun bir otelde gerçekleştirdiği görüşmeden önce, korumalarının gelerek kameraları bantla kapattığı görüntülerli ilgili şunları söyledi:
"Bu devletin koruma eğitiminde VIP diye özetledikleri özel koruma kapsamındaki kişilerin girdikleri toplantılarda, toplantı yapacakları salonda varsa bir güvenlik kamerası kapatılması, devletin memuru polislere tanımlanmış görevdir.
Utanmadan sıkılmada sanki gizli bir şey yapacakmış da Ekrem Başkanı ondan kapatmış. Benim gireceğim salonda da kapatıyorlar, Tayyip beyin gireceği salonda da kapatıyorlar.
Efendim çanta varmış bir de içinde para varmış. Çantanın içinde jammer olduğunu dönün bütün programlarına bakın. Ekrem İmamoğlu'nun o çantası jammer çantası, sinyal kesici var içinde ve sinyal kesicinin işi orada yapılabilecek yasa dışı dinlemeleri engellemektir. Ama esas işi sinyal kesmektir."
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