Özgür Özel: Makama saygısızlık yapmadan karşıladık

Tören çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, Erdoğan'ın Genel Kurul'a girişi sırasında CHP grubunun ayağa kalkmasına ilişkin soruya makamda saygıda bir eksik bırakmayacaklarını söylediğini hatırlatıp "Cumhurbaşkanının yeminine uygun şekilde geldiğinde karşılamamızı, ona uygun bir konuşma yapacağını da umarak ayağa kalktık. Konuşması, bir parti genel başkanı konuşması sınırları içerisindeydi. Bizleri rahatsız edecek ya da cevap vermemizi gerektirecek söylemler olmamakla birlikte bir parti genel başkanı konuşmasıydı." dedi. "Biz, Cumhurbaşkanını, devletin başını, Anayasa'ya göre Meclis'i açmakla görevli olan kişiyi, 1 Ekim günü makama saygısızlık yapmadan karşıladık." ifadelerini kullanan Özel, "Bundan sonra da bu şekilde devam edeceğiz." diye konuştu.

"BİR SORUN GÖRMÜYORUM"



Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Genel Kurul'a girişi esnasında bazı CHP'li milletvekillerinin ayağa kalkmadığının hatırlatılması üzerine ise partisinin demokratik bir parti olduğuna değinip "Geçmişte de çok kez benzer kararlarda, 'Kararlara uymak istemeyenler dışarıda kalabilir' dedik. Biz bunu bu şekilde söyledik. 'Herkes girecek, ayağa kalkacak' diye bir zorlamamız olmadı." dedi.



"Herhalde 15-20 arkadaşımız kuliste beklemeyi tercih etmişler veya içeride de birkaç arkadaşımız kalkmamış." değerlendirmesinde bulunan Özel, "Bu partinin bir grup kararı olmadığı için, sadece 'biz böyle davranacağız' diye gruba bildirilmişti. İstemeyenlerin de dışarıda kalabilecekleri, grup başkanvekilleri tarafından bildirilmişti. Bir sorun görmüyorum." açıklamasını yaptı.



"NORMALLEŞME ADIMLARININ FAYDASI VAR'



Özel, CHP'nin bundan sonraki süreçte de makamlara saygı göstermeye devam edeceğini söyledi.



"Bir kelime eksik söylemek, bir adım geri atmak, bir santim eğilmek CHP'nin muhalefetinde yoktur. Hakaret etmeden en sert eleştirilerde bulunuruz." diye konuşan CHP lideri, partisinin ülkenin gelecekteki iktidar partisi olduğunu belirtti.



Bahçeli'nin DEM Partisi'nin Eş Genel Başkanları ile el sıkıştığını sohbet ettiğini de dile getiren Özel, "Normalleşme herkese lazım, Türkiye'ye çok lazım. Normalleşme demek, tek adam iktidarının faşizan yönetime dönüşmesine karşı, herkesin demokratik sınırlar içerisinde pozisyonunu savunmasıdır. Aksi takdirde ülkeyi felakete götürür. CHP'nin risk alarak attığı adımların, Türkiye siyasetinde ne sonuçlar doğurduğunu görüyorsunuz. Normalleşme adımlarının ne partime ne de ülkeme zararı var, ikisine de faydası var." dedi.