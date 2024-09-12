Özgür Özel, Manisa'da cenazeye katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, memleketi Manisa'da hayatını kaybeden eski CHP kadın kolları başkanlarından Gönül Yenigün'ün (76) cenazesine katıldı.

Özgür Özel, Manisa'da cenazeye katıldı

Valiliği Yazı işleri Müdürlüğü'nden emekli, 1992-94 yıllarında CHP Kadın Kolları Başkanlığı görevinde bulunan Gönül Yenigün, beynine pıhtı atması sonucu kaldırıldığı Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nde dün hayatını kaybetti. İzmir'e bir dizi ziyaret için gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Umut Yenigün'ün annesi de olan Gönül Yenigün'ün cenazesi için memleketi Manisa'ya geçti. Manisa Hatuniye Camisi'ndeki cenazeye katılan Özel'i, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Yenigün'ün yakınları ve CHP yönetimi karşıladı. Özel, cami bahçesinde aileye başsağlığı dileklerini iletti. Öğle vakti kılınan namazının ardından Özel, Yenigün'ün tabutunu aile yakınlarıyla cenaze aracına taşıdı. Yenigün'ün cenazesi, Kırtık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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