Özgür Özel: Müfettişler görevini hukuka uygun yaparsa başımızın üstünde

Siyasette belediyelere konser incelemesi tartışması devam ediyor.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel, belediyelerin incelenmesinde görevlendirilen müfettişlere seslenerek "Görevinizi hukuka uygun yaptığınız sürece başımızın üstündesiniz. Hiç bir belediye başkanımın veremeyeceği hesap yok." dedi.



"Suç icat etmek üzere görevlendirildiyseniz atılan her imzayı takip edeceğiz ve hesabını soracağımıza söz veriyoruz." diye konuşan Özel, kayyumlara karşı olacaklarını ve belediyelerini savunacaklarını belirtti.