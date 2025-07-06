Özgür Özel, Murat Emir'i hastanede ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adıyaman'daki konuşmasının ardından kürsüden indiği sırada düşerek yaralanan partisinin Grup Başkanvekili Murat Emir'e tedavi gördüğü hastanede ziyarette bulundu.

CHP lideri Özel, Emir'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Özel'e, CHP Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin, Asu Kaya ve Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül de eşlik etti.

Emir, düşmesinin ardından bir süre yerde hareketsiz bekledikten sonra Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Hastanede yapılan kontrollerde L3, L4 kemiğinde kırıklar tespit edilen Murat Emir, ambulans uçakla Adıyaman Havaalanı'ndan Ankara’ya götürülmüştü.