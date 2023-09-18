Özgür Özel, Murat Karayalçın’la görüştü | “Biz çarşaf listeyi savunuyoruz”

“BİZ ÇARŞAF LİSTEYİ SAVUNUYORUZ”

Özel, gazetecilerin CHP’deki son gelişmeler üzerine sorularını da yanıtladı.



İzmir, Konya ve Karaman kongrelerinin tamamlandığını hatırlatan Özel, “Kongrelerde basına yansıyan tartışmalı durumun blok liste tartışmalarından kaynaklandığını, hiçbirimizin hoşuna gitmeyen görüntüler olduğunu ifade etmeliyim. Biz temel yaklaşım olarak çarşaf listeyi savunuyoruz ve çarşaf listeden örgütümüzün taviz vermemesi gerektiğini, delegenin iradesinin doğrudan yansımasının çarşaf listeyle olacağını düşünüyoruz.” şeklinde konuştu.



Özel şunları söyledi:



“Farklı görüşler olabilir; ama bu farklı görüşlerin kürsüde ifade edilip, oylamayla karara bağlanması lazım. Bunun ötesine geçen tüm görüntüler hepimizi üzüyor ve partimize fayda getirmiyor. Fikirlerin yarışıldığı, kardeşliğin konuşulduğu, birlikte girilen kongre salonlarından el ele, omuz omuza, hatta bazen kırgın gerilen kongre salonlarından barışı tesis ederek çıkmanın CHP'de başarıyı sağlayacağını düşünüyoruz. Önümüzdeki kurultay sürecinin ikili yarış olabilir, üçlü yarış olabilir, başka adaylar olabilir; ama bir kardeşlik hukuku içinde ve fikirlerin yarıştığı; ama sinir katsayısının hızla hepimiz tarafından düşürüldüğü ve herkesin bundan sonraki süreçteki iyi duygulara katkı sağlayacak yaklaşımlarda bulunması gerekiyor.”



“BAĞIRANLAR GENÇLİK KOLLARI ÜYESİ DEĞİLDİ”



Kongrelerde sözünün gençlik kolları üyelerinin sloganlarıyla kesildiği iddiaları sorulan Özel, şu yanıtı verdi:



“Bütün salon biliyor ki; kürsünün yanına kadar gelmiş, ayakta ve bütün gücüyle benim sesimi bastırmak için bağıranlar gençlik kolları üyesi değildi. Genel merkezimiz bir araştırma başlatmış. Ben de okudum. Kimler olduğu ortaya çıkacak. O kişilerin arkasında kimlerin olduğu da ortaya çıkabilir; ama ben bunu asla ve asla gerek İzmir'deki gerek genel merkezimizdeki iyi niyetli siyaset arkadaşlarımıza mal etmek istemem. Ama kim yaptıysa onu genel merkezimiz çıkarırsa hep birlikte öğreniriz.”



ÖYMEN VE ÇETİN’İ DE ZİYARET EDECEK



Özel, partinin önemli isimleri Altan Öymen ve Hikmet Çetin'i de ileriki günlerde ziyaret edeceğini söyledi.



Özel, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantılarına katılıp katılmayacağı ile ilgili soru üzerine de “MYK toplantılarına vekaletimi yürüten grup başkan vekili arkadaşlarımız katılıyorlar, katılmaya devam edecekler. Bundan sonraki süreçte MYK toplantılarında grubumuz, grup başkan vekillerimiz tarafından temsil edilecek.” yanıtını verdi.