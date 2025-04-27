Özgür Özel, Murat Ongun'u ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Murat Ongun’u ziyaret etti.
Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'u, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bulunan Karatepe Ceza İnfaz Kurumu’nda ziyaret etti. Özel, Ongun ile yaklaşık 30 dakika süren görüşmesinin ardından cezaevinden ayrıldı.
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