Özgür Özel, MYK'yı topladı: Salı günü grup toplantısı yapılacak mı?
31.05.2026 11:59
Son Güncelleme: 31.05.2026 12:46
Özgür Özel dün Ankara'da partililerle buluşup sonrasında Anıtkabir'e yürümüştü.
CHP'de mutlak butlan tartışmaları sürerken Grup Başkanı Özgür Özel, Merkez Yönetim Kurulu'nu topladı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan gerilimi sürüyor.
Mahkemenin kararı sonrası Genel Başkan olarak partiye dönen Kemal Kılıçdaroğlu, dün 2,5 yılın ardından CHP Genel Merkezi'ne gelmişti .
Makamında çalışmalarına başlayan Kılıçdaroğlu sonrasında ise bayramlaşma buluşması için parti binasında toplananlara seslenmişti.
Partide yeni kurultayın ne zaman yapılacağına ilişkin tartışmalar devam ederken, Kılıçdaroğlu'nun yeni bir Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kadrosu bekleniyordu.
CHP'de dün iki ayrı buluşma gerçekleşmişti. Kılıçdaroğlu, Genel Merkez'de partililere seslendi. Özel ise Ankara İl Başkanlığı'nda bayramlaşma buluşmasına katıldı.
ÖZGÜR ÖZEL MYK'YI TOPLADI
Grup Başkanı Özgür Özel, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) MYK üyeleriyle bir araya geldi.
Toplantı saat 11.00'de başladı.
Grup Başkanvekili Murat Emir, toplantı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada bu toplantının olağan bir MYK olduğunu ve Türkiye gündemini masaya yatıracaklarını söyledi.
"FETÖ" İDDİASINA YANIT
Gazeteciler Murat Emir'e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "FETÖ ajanlarını fark edemediğim için özür diliyorum." açıklamasını da sordu.
"Hiçbir şekilde partimizde bu suçlamaya muhatap olacak kimse olmadı." diyen Emir, "Bu iftiralar öteden beri Kılıçdaroğlu'nun ekibine yapılan bayat iftiralardır. Sandığına sahip çıkan, hukuk arayan, kurultay isteyen kadrolar var." ifadelerini kullandı.
SALI GÜNÜ GRUP TOPLANTISI YAPILACAK MI?
CHP'de TBMM'de her hafta salı günleri gerçekleşen grup toplantısının yapılıp yapılmayacağı da tartışılıyor.
Göreve geri dönen Kılıçdaroğlu, haftalık grup toplantısının tarihinin daha sonra belirleneceğine yönelik bir açıklama yapmıştı .
Gazeteciler Emir'e bu durumu da sordu. "Bu sorunun sorulmasına şaşırdığımızı ifade etmeliyim." diyen Emir, yönetmelikler ve parti tüzüğünü işaret etti.
Murat Emir, "Meclis teamüllerine göre de Grup Yönetim Kurulu Grup Genel Kurulu toplantısını saatini ve gündemini belirler. Önümüzdeki Salı’nın diğer Salı günlerinden bir farkı yok." diye konuştu.
Kılıçdaroğlu, mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası 2,5 yıl sonra göreve döndü.
MUTLAK BUTLAN KRİZİ
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP için mutlak butlan kararı vermişti. Mahkeme, 4-5 Kasım 2023'te CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptaline hükmetmişti .
Böylece Kemal Kılıçdaroğlu, 2,5 yıl sonra mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönmüştü.
Kurultayın iptal edilmesiyle o tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ve alınan kararlar da hükümsüz kalmıştı.
Geçen hafta cumartesi günü polis CHP Genel Merkezi'ne girmiş, parti binasında olaylar çıkmıştı .