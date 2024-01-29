Özgür Özel: Ne Alevi'nin ne Kürt'ün tasfiye olduğu yok

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) yeniden aday göstermediği Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, parti yönetimini "Kürtlere ve Alevilere kıyım yapmakla" suçladı. O iddialara tepki gösteren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Ne Alevi'nin ne Kürt'ün tasfiye olduğu yok." diye konuştu.

Özgür Özel: Ne Alevi'nin ne Kürt'ün tasfiye olduğu yok
CHP'den istifa eden Battal İlgezdi kimdir? (Battal İlgezdi'nin özgeçmişi)

CHP'den istifa eden Battal İlgezdi kimdir? (Battal İlgezdi'nin özgeçmişi)

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Genel Başkanı Özgür Özel, partiden istifa eden İstanbul Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin tasfiye iddialarına yanıt verdi.

Sözcü gazetesine konuşan Özel, "Battal Başkan, uzun süredir yaptığı göreve aday gösterilmemesinin verdiği üzüntüyle meseleyi tarafsız değil, öznel bir yerden değerlendirmiş." dedi.

900'e yakın aday açıkladıklarını bildiren Özgür Özel, "Çok sayıda Alevi aday gösterdik. Alevi adaylara bakması lazım. Hangi Kürt’ün tasfiye edildiğini görmüş? Böyle bir şey yok." ifadelerini de kullandı.

CHP lideri Özel, eski Genel Başkan 'na yakın isimlerin tasfiye edildiği iddiasını da "Bir tasfiye söz konusu değil.'' sözleriyle yalanladı.

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