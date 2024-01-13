Özgür Özel:  O gün atılan imzalar şehitlere mani oldu mu?

Özel, "Cevapsız bırakılan sorular cevaplansaydı, eksikler giderilseydi, birbirinin tıpatıp aynısı hain saldırı 9 evladımızı daha alabilir miydi? Hadi attığınız imzalar durdursaydı şehitlerimizi." diye konuştu.



CHP lideri şöyle devam etti:



"O yüzden sorular sormaya, evlatlarımızın hakkını aramaya devam edeceğiz. Evlatlarımızın kanı yerde kalmaz. Evlatlarımızın kanı yerde kalmaz diyorsunuz, 15 gün sonra silah arkadaşlarının kanı dökülüyor. O üs bölgesinde kalınacaksa güvenlik tedbirleri tam alınacak. Alınamayacaksa o evlatlar orada feda edilmeyecek diyoruz.



25 derece sıcaklıktan tweet atmakla, önüne gelene terörist demekle olmuyor, eksi 14 derecede o çocuklar can veriyor. Onların briket evlerdeki ailelerinin yüreğine ateş düşüyor. Kahramanmaraşlı şehidimiz Müslüm Özdemir'in ailesinin durumu... Suçüstü yakalanmış iktidarın yalan telaşını bir kez daha herkese göstermeyi bir borç biliyorum. Müslüm Özdemir'in ailesi ve çadır (Fotoğraf göstererek)... Bir sene sonra herkese evini vereceğim diye oy alan Recep Tayyip Erdoğan'ın yalanı, Recep tayyip Erdoğan'ın kandırdıklarının içinde bulundukları durum.

Geliyorlar çadırı bayraklıyorlar sonra sosyal medyada çıkınca valiye yalanlatıyorlar. Konteyner verildi falan diye. Sonra Mehmet Özhaseki bugün kendi valisini yalanlıyor, 'Konteyner vermiştik, ısınma gerekçesiyle çadıra geçmişler' diyor. Konteyner buz gibi çadıra geçen bir şehit ailesi. 10 binlerce ailenin durumu ortada. Şehit ailesinin içinde bulunduğu durum ortaya çıkınca çadıra bayrak asmaktan utanmışlar, hemen dezenformasyon diyorlar."