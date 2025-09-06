Özgür Özel: O kayyum orada 6 gün durur

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Genel Merkezinde basın mensuplarının 22. Olağanüstü Kurultay kararına ilişkin sorusu üzerine, 6 Nisan'daki 21. Olağanüstü Kurultay'ın o günkü tartışmalar ve partiye kayyum atama niyeti üzerine siyasi bir meydan okumayla Genel Başkanlık yetkisi kullanılarak yapıldığını söyledi.

"MAHKEMELERİNDE İLGİ ALANINA GİRDİ"

CHP'nin üzerindeki birtakım dizayn, kurgu ve partiye kurulan kumpasların ardı arkasının kesilmediğini ve İstanbul İl Kongresinin iptal edildiğini aktaran Özel, "İstanbul İl Kongremizi bu konularda yetkisiz bir mahkeme iptal etti. Delegeliklerini de iptal etti. Karar dolayısıyla ilgili bütün mahkemelerin de ilgi alanına girdi. Ankara'da daha önce defalarca tedbir kararını reddeden mahkemeye o karar da gitti. Haklı olarak mahkeme başkanı o kararı talep etti ve ayın 15'inde de duruşmamız var." dedi.

"O KAYYUM ORADA 6 GÜN DURUR"

Özgür Özel, 21. Olağanüstü Kurultay kararının siyasi, 22. Olağanüstü Kurultay kararının ise teknik ve hukuki bir hamle ve tedbir olduğunu söylerek, "Asliye Hukuk Mahkemesinin bir yetki aşımını falan tahmin etmiyorum ama tut ki İstanbul'daki mahkemenin kararı gibi ya da o kararın da etkisiyle burada partinin Genel Başkanlığına bir kayyum atanırsa o kayyum orada 6 gün durur. Çünkü partinin Genel Başkanının durduramadığı bir süreçtir bu. 6 gün sonra da parti seçilmiş Genel Başkanını yeniden seçer." diye konuştu.

"İL VE İLÇE KONGRELERİ YAPILACAK"

İstanbul İl Kongresi için de mahkemenin iptal etmediği önceki delegelerin tamamına yakınının kongrenin yenilenmesine yönelik irade ortaya koyduğunu dile getiren Özel, "O toplantı da yapılacak. O da seçilecek. Ayrıca da dün YSK'nın verdiği, hepimizin beklediği doğru bir kararla Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe kongreleri yapılacak. İl kongreleri yapılacak. Yani doğal sürecimiz de kasım ayının sonu gibi tamamlanmış olacak." değerlendirmesinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl yönetiminin görevden uzaklaştırılmasının ardından 21 Eylül'de olağanüstü kurultay kararı aldı.

900'ün üzerindeki delege imzasıyla olağanüstü kurultay için Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na başvuru yapıldı.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin görevden uzaklaştırdığı 196 İstanbul üst kurul delegesi ise imzacılar arasında yer almadı.

Kurultay kararının mahkemenin "mutlak butlan" kararına karşı davayı konusuz bırakma amacı taşıdığı belirtiliyor.