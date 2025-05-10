Özgür Özel: Örgütün silah bırakmasını sonuna kadar destekliyoruz

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Özel, "Örgütün silahlarını bırakmasını sonuna kadar destekliyoruz" dedi.

Van'da düzenlenen Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitinginde konuşan Özel, "Kürt meselesini inkar edenlerden olmadık." ifadesini kullandı.

Özel şöyle devam etti:

"Meclis zemininde Kürtlerin kendini eşit hissetmediği her türlü yanlış uygulamaları düzeltecek yasal adımların hep birlikte atılmasını, en başta kayyum uygulamasının son bulmasını, siyasi tutsakların özgür kalmasını bekliyoruz.

Gözyaşının dinmesini canı gönülden savunanlarız. Bakalım siz bundan sonra ne yapacaksınız. Sırrı başkana sözümüz var. İktidar olacağız, Kürt ile Türk'ün kardeşliğini sağlayacağız."