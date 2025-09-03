Özgür Özel: Özgür Çelik il başkanımızdır, öyle kalacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün tartışmaların odağındaki CHP İstanbul İl Başkanlığı'na gitti.



Basın açıklaması yapan Özel "Mahkemenin görevden alma kararını tanımıyoruz, il başkanı Özgür Çelik görevine devam ediyor." dedi, kararın hukuksuz olduğunu savundu.



"SEÇİLMEMİŞ BİRİSİNİ KABUL EDEMEYİZ"



"Seçilmemiş birisini kabul etmeyeceklerinin" altını çizen Özgür Özel, dolayısıyla mahkemenin kararını da kabul etmediklerini ve Özgür Çelik'in il başkanı olarak kalmaya devam edeceğini söyledi.



"ÖZGÜR ÇELİK GÖREVİNİN BAŞINDADIR"



Özel "Seçilmemiş birisini İstanbul İl Başkanı gibi kabul etmemiz hem hukukun hem siyasetin hem seçimin hem de sandığın inkarı olur. Bu kararı tanımıyoruz, il başkanımız ve yönetimi görevine devam ediyor." ifadesini kullandı. "KARAR HUKUKEN VE SİYASETEN YOK HÜKMÜNDEDİR" CHP lideri Özel, "Dün alınan karar Asliye Hukuk Mahkemesi'nin hukuken ve siyaseten yok hükmünde olan, yetki gaspı olan ve kabul edilmesinin Türkiye'deki hukuk sistemi açısından da mümkün olmadığı bir karardır." dedi.



Özgür Özel, siyaseten bir siyasi partinin genel başkanını o ilde kimin temsil edeceğine o partinin üyeleri, onların seçtiği delegelerin karar verebileceğini belirterek "Bu karar bundan 2 yıl önce yapılan İstanbul İl Kongresi ile belirlenmiştir." diye konuştu.

İSTANBUL'DA YENİ KONGRE HAZIRLIĞI Bugün il delegelerinin noterde sıraya girip seçimlerine sahip çıktığını da ifade eden Özel, "Onların talebiyle yapılan olağanüstü kongre bir daha yapılacak ve irade perçinlenecek." dedi.



"TÜRKİYE'DE MAZBATASI OLAN KİMSE GÜVENCEDE OLMAZ"



"Türkiye'de bugün elinde mazbatası olan kimse güvencede olmaz." diyen Özel, bu kararın kabul edilmesiyle başka bir asliye hukuk mahkemesinin de siyasi parti genel başkanı, belediye başkanı, milletvekili hatta cumhurbaşkanı seçimini de askıya alabileceğine ve yerine kayyum atayabileceğini de dikkat çekti. NE OLMUŞTU? İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, İl Başkanlığı'na geçici yönetim kurulu atanmasına karar vermişti. Mahkemenin kararına göre, İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan bir heyet atanmıştı.



