Özgür Özel paylaştı: Ferdi Zeyrek'in kızı, baba mesleği için YKS'de gerekli puanı aldı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kızının sınav sonucuna ilişkin paylaşım yaptı. Özel, Nehir Zeyrek'in baba mesleğini yapabilmek için gerekli puanı aldığını söyledi.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı.
Sınava giren adaylardan biri de geçen ay geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'di.
Nehir Zeyrek, sınava girdiği sırada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel tarafından yalnız bırakılmamıştı.
Özel, anne Nurcan Zeyrek ile birlikte genç kız eşlik etmişti.
"NEHİR BABA MESLEĞİ İÇİN GEREKLİ PUANI ALDI"
CHP lideri Özel, sınav sonucunun açıklanmasının ardından bir paylaşım yaptı.
"YKS sonuçları açıklandı. Ferdi kardeşimin hepimize emanet olan kızı Nehir’imiz, çok arzu ettiği, baba mesleği olan mimarlığı okumak için gerekli puanı aldı." diyen CHP lideri, "Bu sınavda hayal ettiği puanı alan tüm gençlerimizi kutluyorum." ifadesini kullandı.
Özgür Özel, "Beklediği sonucu alamayanların da üzülmeden, moral bozmadan çalışıp mutlaka başaracaklarına inanıyorum." dedi.
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