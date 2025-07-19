Özgür Özel paylaştı: Ferdi Zeyrek'in kızı, baba mesleği için YKS'de gerekli puanı aldı

"NEHİR BABA MESLEĞİ İÇİN GEREKLİ PUANI ALDI"

CHP lideri Özel, sınav sonucunun açıklanmasının ardından bir paylaşım yaptı.

"YKS sonuçları açıklandı. Ferdi kardeşimin hepimize emanet olan kızı Nehir’imiz, çok arzu ettiği, baba mesleği olan mimarlığı okumak için gerekli puanı aldı." diyen CHP lideri, "Bu sınavda hayal ettiği puanı alan tüm gençlerimizi kutluyorum." ifadesini kullandı.

Özgür Özel, "Beklediği sonucu alamayanların da üzülmeden, moral bozmadan çalışıp mutlaka başaracaklarına inanıyorum." dedi.