Özgür Özel: Sağlıkta gemi karaya oturdu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da düzenlenen "Birinci Basamak ve Koruyucu Sağlık Hizmetleri Çalıştayı"nda konuştu.



Hükümetin sağlık politikalarını eleştiren Özel, "CHP iktidarında bu sorunlar kökünden çözülecektir. Hastaneler milletin, hizmet etme görevi devletindir." ifadesini kullandı.



Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Maalesef sağlığı ticarileştirmek, sağlık hizmetlerini artık sınıfsal mesele haline getirmek için bir fırsata çevirdiler. Öyle bir yere geldik ki deyim yerindeyse gemi karaya oturdu. Randevu sürelerinin uzadığı, randevuların alınamadığı, hastaların telefon başında sinir krizleri geçirdiği, boşu boşuna kaynakların zamanın israf edildiği bir sürecin içindeyiz.

"HASTANELER BU MİLLETİNDİR DEMEDEN BU SORUN ÇÖZÜLMEYECEKTİR"



Ülke uzun zamandır ağır bir ekonomik krizin içinde. Sonuçta genele refah getirmek yerine tam aksini tercih eden iktidarla karşı karşıyayız. 'Hastaneler bu milletindir.' demeden bu sorun çözülmeyecektir. Önümüzdeki Türkiye Cumhuriyeti'nin iktidarında gerçek anlamda halkın iktidarı konulduğunda bu sorunlar kökünden çözülecektir."

