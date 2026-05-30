Özgür Özel: Salı günü çok geniş kapsamlı grup toplantısı yapacağız

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin “mutlak butlan” kararı sonrası tartışmaların büyüdüğü CHP 'de grup toplantısı polemiği sürüyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , milletvekillerine yazı göndererek "Benim talimatım olmadan grup toplantısı yapılmayacak." demişti.

“SALI GÜNÜ GRUP TOPLANTISI YAPACAĞIZ”

Kılıçdaroğlu'nun kararına Grup Başkanı Özgür Özel'den yanıt geldi.

Nefes gazetesine konuşan konuşan Özel, hem siyasi hem hukuki hem de fiziki olarak mücadeleyi sonuna kadar devam ettireceklerini söyledi.

"Butlancılara akıl verenler hemen tedbir alıyor. ‘Grup toplayacağız’ dedik. Hemen tedbir aldırmak istediler." diye konuşan Özel, "Salı günü çok geniş katılımlı bir grup toplantısı yapacağız.” dedi.

PAZARTESİ GÜNKÜ PM TOPLANTISI ERTELENMİŞTİ

Özel, ertelenen Parti Meclisi (PM) toplantısının gerçekleştirilebileceğini söyleyip "PM toplantısını erteledik diyorlar. Oysa PM’yi biz de toplayabiliriz. PM’nin toplanması için 12 üyenin imzası yeterli." ifadesini kullandı.

Özel Kılıçdaroğlu'na da "Hangi öneriyi sunsam ‘Bilmiyorum ben hukukçu değilim’ diyor. ‘Önerilerinizi yazın, hukukçulara sorayım’ diyor. Bu kadar tepkiye rağmen bu işi nasıl sürdürmeye çalışıyorlar anlamıyorum.” sözleriyle tepki gösterdi.

KURULTAY NE ZAMAN YAPILACAK?

CHP'de bir yandan da kurultayın ne zaman toplanacağına ilişkin tartışma sürüyor.

Kılıçdaroğlu'nun "Yargıtay'ın idari tedbir itirazına ilişkin kararı beklenmeli" açıklamasına Özgür Özel "Hukuki bir engel yok meselede niyet meselesidir." diyerek yanıt vermişti.