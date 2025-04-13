Özgür Özel, Samsun'da İmamoğlu'nun mesajını okudu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Samsun'daki mitingin başlangıcında İBB soruşturmaları kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun mesajını okudu.

İmamoğlu mesajında, iktidar yürüyüşü başlatacaklarını, hedeflerinin herkes için adalet olduğunu belirtti. "Silivri'deki hücremde görevimin başındayım" diyen İmamoğlu, imza toplama çağrısı yaptı.



Özgür Özel de yaptığı konuşmda İmamoğlu'nun iftiralar sonucu tutuklandığını, İBB'ye 5 yıl boyunca 300 müfettiş yollandığını ancak buna karşılık yolsuzluk bulunamadığını söyledi.



Soruşturma dosyasında kanıt, ispat ve şahit olmadığını savunan Özel, "Sadece gizli tanık var. Adı Meşe, Ladin ve Çınar olan üç odundan başka bir tanık yoktur ortada." dedi.



Özel, hedeflerinin güçlü bir parlamento ve güçlendirilmiş parlamenter sistem olduğunu, bunu da Ekrem İmamoğlu ile birlikte en kısa zamanda kuracaklarını belirtti.