Özgür Özel: "Sandığı ortadan kaldırmak istiyorlar"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adana, Adıyaman ve Antalya belediye başkanlarının gözaltına alınması nedeniyle parti genel merkezinde yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklama yaptı.

Özel, 3.5 saatlik olağanüstü toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Milletin elinde kalan tek şey olan sandığı ortadan kaldırmak istiyorlar ve bunun provalarını yapıyorlar. Sandığın olmadığı otoriter bir yönetimi millete dayatıyorlar. Biz bu kötülüğe karşı 108 gündür meydanlarda direniyoruz" dedi.

"SUÇA BULAŞAN VARSA ALLAH BELASINI VERSİN"

"108 gündür iç barışın gerilediğini" söyleyen Özel, "Bu toprakların barış umuduna, birlikte yaşama umudu, müreffeh bir Türkiye umuduna ve Avrupa Birliği'ne tam üye olma umuduna kökten zarar veren, bu ülkeyi içe kapatan, içeride ve dışarıda baskıyla yönetilen bir ülke durumuna getirmeye çalışanlarla birlikteyiz" diye konuştu.

Özel, "Dün çelmenin adı İstanbul, bugün Adana, öbür gün Adıyaman ve Antalya. CHP'de yolsuzluk yapan varsa, hırsızlık yapan varsa, suça bulaşan varsa Allah da belasını versin, biz de vereceğiz belasını" ifadelerini kullandı.

Özel, Manavgat Belediyesine yönelik rüşvet operasyonuyla ilgili heyet görevlendirdiklerini söyledi "sonuca göre CHP icap edenen hassas tutumu takınacak kimsenin süphesi olmasın” dedi.



"HODRİ MEYDAN, 2 KASIM PAZAR"

Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "sokak eylemleriyle konuyu çarpıtıyorlar" suçlamasına ve "CHP değil biz birinci partiyiz" açıklamasına da yanıt verdi:

"Sorun yok o zaman, hodri meydan. 2 Kasım Pazar. Madem 1'inci partisin, gel, aday da olabiliyorsun. Meclis'te oy vererek erken seçim kararını aldıracağız. Madem 1'inci partisin gel. Sen 1'inci parti olsan parende atarak sandığa gidersin. CHP 1'inci parti, her geçen gün farkı açıyor."