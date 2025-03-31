Özgür Özel Saraçhane'de bayramlaştı

CHP bu sene, siyasi partilerle bayramlaşmadı.



Genel Başkan Özgür Özel, Saraçhane'deki İBB binasında partililerle bayramlaştı.



Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, "Her biri pırıl pırıl, eline bırakın kan kir değmemiş gençleri Silivri'de tutmanın, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu birlik beraberlik ortamından uzak olduğunu hatırlatırız." dedi.



Polisi doğrudan hedef gösterecek hiçbir şey yapmadıklarına vurgu yapan Özel, "Çoğunluk enerjisi Ekrem İmamoğlu‘nun arkasındadır milletin arkasındadır. Bugünkü muhalefetin müstakbel iktidarın arkasındadır." diye konuştu.



Dünya siyasi tarihinin en büyük imza kampanyasını başlatmış bulunduklarını da sözlerine ekleyen Özel, "'Adayımı yanımda sandığımı önümde istiyorum' diyen ve Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim talep eden kampanyayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.