Özgür Özel Saraçhane'den seslendi: Bundan sonra sokaklardayız, meydanlardayız

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özer İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınışının ikinci gününde Saraçhane'deydi. Özel, herkesi CHP'nin 23 Mart'ta Cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği sandıklara davet etti.



"Biz ne Ekrem başkanı yalnız bırakırız ne de kişisel hesaplara bakarız." diyen Özel, "Bundan sonraki süreçte CHP'den salonlarda, binalarda kimse siyaset beklemesin bundan sonra sokaklardayız, meydanlardayız. Size çağrım var. Eşinizi, dostunuzu, komşunuzu alın onu teşvik edin sandığa kadar eşlik edin söz mü?" diye konuştu.



İBB'ye kayyum atamak istediklerini belirten Özel, Saraçhane'yi yalnız bırakmayacaklarını söyledi.



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Saraçhane'deydi. "İmamoğlu'nun yanındayız" diyen Yavaş, "Bu ülkeyi sahipsiz bırakmadık asla bırakmayacağız. Buradan aldığım destekle diyorum ki hak yerini bulacak." ifadelerini kullandı.

