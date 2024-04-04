Özgür Özel, seçilmiş belediye başkanlarını topluyor

31 Mart seçimlerinde birinci parti olan Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) değerlendirmeler sürüyor.



Dün toplanan MYK'nın ardından Genel Başkan Özgür Özel, bu sefer de seçilmiş belediye başkanları ile il başkanlarını toplama kararı aldı.



Toplantı 20-21 Nisan tarihleri arasında Ankara'da gerçekleşecek.



YENİ YOL HARİTASI



MYK'da CHP yeni yol haritasının ana hatlarını da belirledi.



Bu kapsamda emeklilerin, gençlerin ve dezavantajlı kesimlerin sorunları sürekli gündemde tutulacak.