Özgür Özel, Sinan Ateş'in annesi ve ablasıyla görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinan Ateş'in annesi ve ablasıyla bir araya geldi.



CHP'den yapılan açıklamaya göre, parti genel merkezinde Özel'in makamında yapılan görüşme, 35 dakika sürdü.



Özgür Özel'in, Ateş'in ailesinden, devam eden davaya ilişkin bilgi aldığı ve destek olmaya devam edeceğini ifade ettiği öğrenildi.

Görüşme sonrası açıklama yapan Saniye Ateş, Sinan Ateş cinayeti davasının siyasi bir dava olduğunu söyledi. Saniye Ateş, "Bunu adi bir davaya çevirmek istiyorlar, üstünü kapatmaya çalışıyorlar. Ölene kadar bu davanın peşine düşeceğim." diye konuştu. SİNAN ATEŞ'İN ANNESİ VE ABLASI, İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI DERVİŞOĞLU İLE DE GÖRÜŞTÜ

Sinan Ateş’in anne ve ablası İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile de bir araya geldi.

Ziyarette Ateş ailesi hukuki sürece yönelik kaygılarını iletti. Davanın takipçisi olacaklarını belirten Dervişoğlu ise, dosyanın er ya da geç her yönüyle aydınlatılacağına olan inancını paylaştı.