Özgür Özel, Sinan Ateş'in annesi ve ablasıyla görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş ve ablası Selma Ateş Kazanç'ı kabul etti.

Özgür Özel, Sinan Ateş'in annesi ve ablasıyla görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinan Ateş'in annesi ve ablasıyla bir araya geldi.
 
CHP'den yapılan açıklamaya göre, parti genel merkezinde Özel'in makamında yapılan görüşme, 35 dakika sürdü.

Özgür Özel, Sinan Ateş'in annesi ve ablasıyla görüştü - 1

Özgür Özel'in, Ateş'in ailesinden, devam eden davaya ilişkin bilgi aldığı ve destek olmaya devam edeceğini ifade ettiği öğrenildi.

Özgür Özel, Sinan Ateş'in annesi ve ablasıyla görüştü - 2

Görüşme sonrası açıklama yapan Saniye Ateş, Sinan Ateş cinayeti davasının siyasi bir dava olduğunu söyledi.

Saniye Ateş, "Bunu adi bir davaya çevirmek istiyorlar, üstünü kapatmaya çalışıyorlar. Ölene kadar bu davanın peşine düşeceğim." diye konuştu.

SİNAN ATEŞ'İN ANNESİ VE ABLASI, İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI DERVİŞOĞLU İLE DE GÖRÜŞTÜ

Sinan Ateş’in anne ve ablası İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile de bir araya geldi.

Özgür Özel, Sinan Ateş'in annesi ve ablasıyla görüştü - 3

Ziyarette Ateş ailesi hukuki sürece yönelik kaygılarını iletti. Davanın takipçisi olacaklarını belirten Dervişoğlu ise, dosyanın er ya da geç her yönüyle aydınlatılacağına olan inancını paylaştı.

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