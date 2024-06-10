Özgür Özel, Sinan Ateş’in eşiyle görüştü: “1 Temmuz’daki duruşmaya davet ettim”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara’da öldürülen Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’le bir araya geldi.



CHP Genel Merkezi’nde yapılan görüşme yaklaşık yarım saat sürdü.



Görüşmenin ardından konuşan Ayşe Ateş, destekleri için Özel’e teşekkür etti.



Ateş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmek için yaklaşık bir yıldır girişimlerde bulunduğunu da söyledi.



Ateş, “En son 10 gün önce Hasan Doğan beni aradı ve Cumhurbaşkanı’nın geçen hafta için benimle görüşeceğini söyledi. Ancak hemen akabinde MHP’nin grup toplantısı oldu ve burada Devlet Bahçeli bir söylemde bulundu. Sanırım bu nedenle görüşme gerçekleşmedi.” diye konuştu.