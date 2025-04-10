Özgür Özel, Şişli'deki mitingde konuştu

"Millet iradesine sahip çıkıyor" mottosuyla başlatılan ilçe mitinglerinin ilkinde, Şişli Belediyesinin önünde parti otobüsünün üzerinden kalabalığa hitap eden Özel, her çarşamba bir ilçede olacaklarını, haftaya Beylikdüzü'nde miting düzenleyeceklerini açıkladı.



Özel, İBB'ye yönelik soruşturmalara işaret ederek, "Kent uzlaşısı denen meselede, devletten temiz kağıdı almış, hiçbir sabıkası olmayan, aday olmasında devlet güvencesi olan ve yaşadığı kentteki Kürtlerin, Kürt demokratların oylarını getirebilecek kişileri belediye meclis listelerine yazmak bir suçsa, o suçun sahibi burada; Özgür Özel. Bir başkasını arama, Resul Emrah Şahan'ın listesinde ya da bir başka belediyenin listesinde bir Kürt demokrat varsa, Kürt'e verdiğimiz kıymettendir, onlara duyduğumuz saygıdandır." diye konuştu.



Özel, İBB'ye yönelik soruşturmaların ardından 20'den fazla uluslararası kuruluşa süreci anlattığını belirtti.



İzinsiz gösterilerde gözaltına alınan gençlerin serbest bırakılmasını isteyen Özel, başlattıkları imza kampanyasına destek talebinde bulunarak, bugüne kadar 7 milyon 200 bin imza toplandığını söyledi. Özel, bu kampanyanın "dünyanın en büyük imza kampanyası" olduğunu iddia etti.



2 Nisan için yaptığı boykot çağrılarına ilişkin de konuşan Özel, "Bir önceki haftanın günlük verileri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklandı. Bir önceki hafta günlük 60 milyarlık kartlı harcama varken o gün 28'e düşmüş, boykotun başarı oranı yüzde 53. Biz CHP olarak kırılgan ekonomide özellikle esnafa zarar vermemeye dikkat ediyoruz." dedi.



Özel, partisinin il mitinglerinin de pazar günü Samsun'dan başlayacağını sözlerine ekledi.



Mitingde CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de konuşma yaptı.



Belediye başkanlığı görevlerinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve Resul Emrah Şahan'ın mesajlarını okuyan Çelik, adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın ses kaydı olarak gönderdiği mesajı da alandakilere dinletti.

MAHİR POLAT'I ZİYARET ETTİ



Öte yandan Özgür Özel, İBB'ye yönelik terör soruşturması kapsamında tutukluyken sağlık durumu nedeniyle adli kontrol tedbiriyle tahliye edilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ı ziyaret etti. Özel, Polat'ın kendi ilaçları, kendi doktoruyla, ailesinin yanında çok daha hızlı şekilde iyileşeceğine inandıklarını söyledi.



CHP'den yapılan açıklamaya göre Özel, Polat'ın tahliyesi sonrası konutuna gerçekleştirdiği ziyaretin ardından, Türkiye'de ortak bir vicdanın harekete geçtiğini belirtti.



Polat'ın, kapalı yerlerde durma noktasında bir rahatsızlığı ve hipertansiyonu olduğunu, bu nedenle cezaevine girdiğinde tansiyonunun yükseldiğini ifade eden Özel, "Doktorların vermiş olduğu karar son derece yerinde. Bugün de ev hapsine döndü. Tabii bu da ölçüsüz bir tedbir. Hiçbir suçu olmayan arkadaşlarımızın eve hapsedilmesini de doğru bulmuyoruz. İşlerinin başına dönmesini ve tutuksuz yargılanmalarını bekliyoruz." dedi.

