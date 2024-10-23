Özgür Özel: Sorun bir kişinin Meclis'te konuşması ile çözülemez

Diyarbakır'ı ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Kadın Sivil Toplum Kuruluşları ile kahvaltı buluşmasında konuştu.

Özel'in gündeminde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Öcalan'a TBBM çağrısı vardı.



Özel'in açıklamalarından satır başları;



Ülkemizin, büyün vatandaşlarımızın istediğini konuşabildiğini, istediği dilde konuşabildiği, siyaset yapabildiği haklarının olduğu bir ülke olana CHP mücadele etmeye devam edecektir. Terörün varlığı tüm Türkiye'nin sorunudur. Kürtlerin sorunu da sadece kürtlerin değil tüm Türkiye'nin sorunudur. Bu iki sorun eş zamanlı olarak çözülmedikten sonra bu iki sorun birbirini doğurmaya devam edecektir. Diyarbakır'daki umudu görüyoruz, ama Diyarbakır'daki endişeyi de görüyoruz. Bir kez daha bir süreç yürütülmesi, birkez daha bir umut ve bir kez daha bir başarısızlık. geçen sefer ne acılar yaşattıysa bu sefer daha fazlasını yaşatabilir. O yüzden çok dikkatli olmalıyız.



Sorun bir kişinin Meclis'te konuşması ile çözülemez. Kürtlerin yaşadığı sorunların sadece bir kişinin konuşmasıyla değil 86 milyonun temsilcilerinin konuşmasıyla çözülebilecektir.. Siyasetin önüne açılmasıyla, kurulacak masaya 86 milyonun oturmasıyla çözülecektir.

Kapalı kapılar ardında biz yaptık diyen anlayışla değil kürtlerin yaşadığı sorunları gören çözme iradesi gösteren bir anlayışı savunuyoruz. Biz üzerimize düşen ne varsa bunu yapacağız.

Dün 'Kürtlere devlet vadet ediyorum' dedim. ben Kürtlere Türkiye Cumhuriyeti devletinin eşit, ayrımsız, kendilerini tamamen mensubu hissettikleri eşit vatandaşlığı kemiklerine kadar hissettikleri Türkiye Cumhuriyeti devletinin sahibi olmalarını öneriyorum.

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI



Mevcut anayasaya harfiyen uyulmadıkça antidemokratik uygulamalardan vazgeçilmedikçe, AİHM kararlarına uyulmadıkça biz yeni anasaya çalışmalarında yokuz. Anayasa çiğneyenlerle anayasa yapmayız.