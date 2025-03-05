Özgür Özel: Sürece meydan okuyan bir ayağa kalkma ile başkaldırıyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Parlamentosu (AP) Sosyalistler ve Demokratlar Grubu Toplantısı'nda konuştu.

Burada yaptığı konuşmada CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalara tepki gösteren Özel, partide 23 Mart'ta yapılacak cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçimine ilişkin de mesajlar verdi.

Özgür Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Türkiye’de partimize ve partimizin ve diğer muhalefet partilerinin belediyeleri üzerinden Türkiye’nin yerel demokrasisi üzerine kurulan baskıları ve iktidar güdümlü yargı tacizlerini her biriniz yakından takip ediyorsunuz. Biz bu sürece edilgen bir direniş yerine meydan okuyan bir ayağa kalkma ve itirazla başkaldırıyoruz.

"İMAMOĞLU CUMHURBAŞKANI ADAYI ÜNVANINI RESMEN KAZANACAK"

Türkiye’nin dünyanın en bilinen üç imparatorluğuna başkentlik etmiş gözbebeğimiz İstanbul’un belediye başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Mart 2025 tarihinde 1 milyon 700 bin üyemizin doğrudan sandık başına gideceği bir ön seçim süreciyle cumhurbaşkanı adaylığı ünvanını resmen kazanacaktır. Çok adaya açık bir süreçte, kendisine duyulan güven ve uğradığı saldırılara karşı korumacı bir toplumsal sahipleniş, bu ön seçimde tek aday olmak sorumluluğunu kendisine, ancak arkasına milyonları katma sorumluluğunu partimize yüklemiştir. Bu ön seçim sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, yapılacak ilk genel seçimlerde yarışacak isimlerin belirginleştiği ve seçimlere ilişkin tek belirsizliğin seçim tarihi olduğunun inanç ve kararlılığı içerisindeyiz."

"TÜRKİYE'Yİ GÖÇMEN DEPOSU OLARAK GÖREN BİR AB OLMAMALIDIR"



Özel, iktidara gelmeleri durumunda hedeflerinin Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyelik olduğunu da söyledi, birliğin Türkiye'ye yönelik tavrını da eleştirdi.



CHP lideri Özel; "Avrupa Birliği, Türkiye'yle ilişkisini göçmen pazarlıklarına hapseden, Türkiye’yi sınırın ötesindeki bir göçmen deposu olarak gören bir Avrupa Birliği olmamalıdır." diye konuştu.



Özgür Özel, Brüksel temasları kapsamında kendisi ile görüşmeyen Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i de eleştirerek "Tanışmak için partimizin genel seçimleri de kazanması bekliyor." dedi.

ÖZEL ZİYARETİ KAPSAMINDA AB YETKİLİLERİ İLE GÖRÜŞTÜ

CHP lideri Özel, Brüksel'de Avrupa Parlamentosu Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sanchez Amor ve Avrupa Sosyalist Partisi Başkanı Stefan Löfven ve Türkiye'nin Avrupa Birliği nezdinde Daimi Temsilcisi Faruk Kaymakcı ile de bir araya geldi.