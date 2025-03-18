Özgür Özel: Terörsüz Türkiye'den yanayız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.



Özgür Özel, İsrail'in Gazze'ye yeniden başlattığı saldırılara tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da seslenen Özel, "Trump'a Filistin ile ilgili ne dedin, bir şey dedin mi? Bir şey demediysen bunu nasıl söylemiyorsun? Deyip de cevap aldıysan söyle de bilelim." dedi.

CHP lideri Özel'in gündeminde, terörsüz Türkiye süreci de var. Özgür Özel, "Biz terörsüz bir Türkiye'den, terörün durmasından yanayız. Kimseyi dışlamadan Meclis'i zemin kabul ediyoruz. Terörün de mafyanın da kökü kazınsın istiyorum." diye konuştu.

BOLU KARTALKAYA'DAKİ OTEL YANGINI FACİASI

Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"56 gün önce Kartalkaya'daki otel yangınında 78 kişi katledildi. Gözaltılar yapılar ve 7 kişilik bilirkişiyi heyeti görevlendirildi. 3 gün içinde buradaki sorumlulukları bize rapor et denildi o bilirkişiler 3 gün raporu hazırladılar. 'Alamayız raporu, sorumlu Turizm Bakanlığı yazmışsınız.' dediler. 'Silin yerine Bolu Belediyesi yazın.' denildi. 53 gündür yeni rapor da yok. Bu meseleyi unutturmamaya devam edeceğiz.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARI

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 50 bin şehit var. 19 Ocak'ta ateşkes başladı umutlandık sonra Trump'ın Filistin'e emirleri başladı. Dün akşam ateşkesi bozdular. Buraya gelirken 404'e ulaştı katliamda ölenlerin sayısı. Gerekçe bütün rehineleri teslim etmediler ABD'nin tekliflerini reddediyorlar. ABD Filistinlilerden Gazze'yi arındıracak Gazze'ye Trump oteller yapacak orayı İsrail ile birlikte turizme açacak. Alman Cumhurbaşkanı bu insanlık suçu dedi Sayın Erdoğan günlerce sustu. Hepimiz bekliyoruz ki Trump'a bir meydan okuyuş. Bizimkilerin açıklamasında bağımsız Filistin yok.

"SORUYORUM ERDOĞAN'A; TRUMP'A FİLİSTİN İLE NE DEDİN, BİR ŞEY DEDİN Mİ?"

Soruyorum Erdoğan'a; Trump'a Filistin ile ilgili ne dedin, bir şey dedin mi?Bir şey demediysen bunu nasıl söylemiyorsun? Deyip de cevap aldıysan söyle de bilelim. Trump'tan randevu için yani buradaki ikltidarını sürdürmek için dışarıdaki tek umudu için Trump'a tutunabilmek için Filistin davasını satıyorsa Erdoğan yazıklar olsun.

"TERÖRÜN DE MAFYANIN DA KÖKÜ KAZINSIN İSTİYORUM"

CHP terör sorunu ile Kürt sorunu arasında en tutarlı çizgisini korumada herkesin takdirini kazanmıştır. Durduğumuz yer doğru olmuş. Biz terörsüz bir Türkiye'den terörün durmasından yanayız. Kimseyi dışlamadan Meclis'i zemin kabul ediyoruz. Terörsüz Türkiye'nin baş savunucusuyuz. Şiddetin her türlüsüne mafya terörüne de karşıyız. Mafyanın kökünü kazımaya var mısın sen onun cevabını ver. Terörsüz Türkiye barış güven için Türkiye istiyorum. Terörün de mafyanın da kökü kazınsın istiyorum.

"BİR İKTİDAR KENDİNİ GÜÇSÜZ HİSSEDERSE SERTLEŞİR"

Bir iktidar kendini güçsüz hissederse sertleşir saldırganlaşır. Devleti idare eden bu iktidar enflasyonu düşüremiyor kadınını çocuğunu koruyamıyor uyuşturuc çeteleri mafyalar sokaklarda kol geziyor buna karşı bana partiye Ekrem Başkan'a cumhurbaşkanı aday adayımıza saldırıyorlar. Bugüne kadar bunlara teslim olmadık. CHP'de normal yollardan partiyi ele alamayacak bir meczup odağın adliye koridorların birtakım sahtekarlarla iftiralarla aradıkları iktidarı onlara bu partinin teslim etmeyeceğini bilsinler. Öyle kayyum eliyle Atatürk'ün kurduğu partiye gelip oturacaksın bu parti seni tükürükle boğar.

"BU PARTİDEN MAKBUL MUHALEFET MHP ÇIKMADI, ÇIKARAMAYACAKSINIZ"

CHP'de bu kirli planlara alet olacak ne yönetici vardır ne bir üye vardır. Alet olanların topunun cezasını Gazi'nin partisi kendisi kesecektir. Meczuba teslim olmayız. Bu parti iktidara aparat olacaklara teslim edilecek bir parti değildir. Bu partiden makbul muhalefet MHP çıkmadı çıkaramayacaksınız. CHP 23 Mart'ta cumhurbaşkanı adayını beliryecek erken seçim sandığını getirecek demokrasiyi getirecektir."

