Özgür Özel: Terörün durması için üzerimize düşen ne varsa onu yapmaya hazırız
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Öcalan çağrısının ardından toplumsal mütabatta kırmızı çizgilerinin olduğunu dile getirdi. "Şehit gelmeyecekse, Meclis odaklı olacaksa biz de oluruz." açıklamasında bulunan Özel, "Terörün durması için annelerin ağlamaması için herkesin yüzünün gülmesi için üzerimize düşen ne varsa onu yapmaya hazırız. Bunun dışında hiçbir yerde yokuz." dedi. Siyasette kreş tartışmalarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Özel, "Kreş dışarıda 20 bin lira, belediyenin bin 200 lira. Kreş açmaya devam edeceğiz." dedi. Özel, kayyum tartışmalarına da tepki gösterdi.
Son dakika haberi! CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Öcalan çağrısına ilişkin "Terörün durması için annelerin ağlamaması için herkesin yüzünün gülmesi için üzerimize düşen ne varsa onu yapmaya hazırız." diye konuşan Özel, "Bunun dışında hiçbir yerde yokuz." dedi.
Asgari ücretin 30 bin lira olması gerektiğini savunan Özel, "2025 yılının ilk 6 ayı için 30 bin lira asgari ücret, ikinci 6 ayında enflasyon kadar zam talep ediyoruz." dedi.
Siyasetin gündemindeki belediye kreşlerine ilişkin de konuşan Özel, "Şu ana kadar 653 kreş açmışız. Kreşleri hızla artıracağız. Asla ve asla kimseyi umutsuz bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.
Özel'in açıklamalarının satırbaşları şöyle:
BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ
Bütçe görüşülüyor. Önümüzdeki günlerde Meclis bütün Türkiye'nin gözü üzerinde olacak şekilde görüşmelerini yapacak. Sayın Numan Kurtulmuş, Meclis'in görüşmelerini savunacak. Meclis'te çalışan danışman arkadaşlarımız kıdem tazminatı alamıyorlar. İş sonu tazminatı yok Meclis'te.
Meclis Başkanı değişiyor ritüel değişmiyor. Numan Bey’in sözü var. Meclis’te eşitsizliğe uğrayan emekçiler için Meclis Başkanı’nın adım atmasını bekliyoruz.
DEPREM KONUTLARI
Ekonomi takımımız Türkiye’yi karış karşı dolaşıyor. Yerinde dönüşüm için 750 bin lirası hibe, 750 bin lira kredi desteği vardı. Bugünkü fiyatlarla ev yapmak mümkün değil.
CHP olarak bu evlerin ücretsiz yapılmasını savunuyorduk. Keşke 2 milyonu hibe, 1 milyonu kredi olsa çok daha iyi olur. Esas sorun tutulmayan söz. Sayın Erdoğan ‘1 yılda 650 bin konut yapacağım’ dedi. Olmaz, yapamazsın dedik. Depremzedelerin umudunu çalmayın dedik.
Sırf vatandaşı kandırıp seçimi kazanmak için ısrarla söylediler. Sonuç, şu ana kadar 130 bin konut teslim edildi. 9-10 yılda tüm depremzedelerin eve geçmesi hesaplanıyor. Bu kabul edilebilir değil.
Deprem bölgesinde herkes mağdur, en çok da Hatay mağdur.
ÇAYIRHAN MADENCİLERİN EYLEMİ
Nallıhan'da Çayırhan termik santralinde madenciler haklarını arıyor. Orada mücadele çok önemli, çok anlamlı.
Madenciler haklarını arıyor, o mücadele çok önemli. 1987’de devlet hem santrali hem madeni açtı orada. Altın yumurtlayan tavuğu kesmişiz. 4 Aralık’ta yeniden özelleştirecekler. 17 şirket kıyasıya yarışacak ama kimin tarafından alınacağı herkes tarafından biliniyor. Utanmasalar kırmızı kurdele takacaklar. Bırakın devlet, millet, işçi kazansın.
Oraya dayanışmaya giden bütün siyasileri tebrik ediyorum. Oradaki mücadele işçi sınıfının mücadelesidir. Sonuna kadar destekliyoruz.
GAZZE'NİN FİLİSTİN VE GAZZE SALDIRILARI
Siz bir yandan Filistin'e ağlıyorsunuz ama bir yandan da İsrail ile ticaret yapıyorsunuz dedik. Dedik ki İsrail ile ticareti kesin. Mart ayında kanıtlarıyla ispatlandı. Nisan'da ticareti bitirdik dediler. Hiç utanamadan Filistin'e yolluyor diye belge düzenleyip İsrail ile ticareti devam ettirdiler. İsrail ile bir ticaret yalandır dediler.
Millet size mi inanıyor bize mi? En güvendiğin 3 şirkete yaptır anketiş. Millet bu ikiyüzlülüğe inanıyor mu görelim. Tayyip Bey hodri meydan.
BAHÇELİ'NİN ÖCALAN ÇAĞRISI
Açıklamasının arkasında durduğunu defalarca söyledi. Toplumsal mütabakatta bir kırmızı çizgimiz var. Şehit ailelerinin rızası olmayan hiçbir iş yapmayız diyoruz. Şehit gelmeyecekse, Meclis odaklı olacaksa biz de oluruz. Terörün durması için annelerin ağlamaması için herkesin yüzünün gülmesi için üzerimize düşen ne varsa onu yapmaya hazırız. Bizim çizgimiz budur. Bunun dışında hiçbir yerde yokuz.
KAYYUM TARTIŞMALARI
İktidar kendine yol açmak için bildiği yola tekrar başladı. Ahmet Özer'i yapmadığı telefon görüşmesiyle, kirasını örgüt parası diye yalandan tutukladılar. 28 gün oldu iddianame hazırlanamadı. Kayyum atamalarına 10 parti birden kanun teklifiyle bunun kaldırılmasını ortaya koydu. Kayyum ne DEM'in ne CHP'nin işidir. Bugün bize yarın başkasına. Bu mesele terör meselesi değil, demokrasi meselesidir. 10 siyasi parti doğrunun altına imza attı. Türkiye'de muhalefetin bir arada durabildiğini göstermesi için önemlidir.
Yapılacak ilk seçimde bu Erdoğan gidiyor. Bu rejim değişiyor. Halkın iktidarı kuruluyor.
SİYASETTE BELEDİYE KREŞİ TARTIŞMASI
Bir yıl içinde 105 kreş açtılar, milletin gözüne girdiler. Dünya kadar çocuk yararlanıyor. Biz bu kreş içine hep birlikte davranalım diyeceklerine demiyorlar çünkü kadının işi ne evde çocuk yapsın, çocuk baksın, ne işi var çalışmada. Zihniyet bu. Ne yapalım kreşleri kapatalım, belediyelerin yetkilerini elinden alalım.
İktidarız her mahalleye yaparız demiyorlar. Kreş dışarıda 20 bin lira, belediyenin bin 200 lira. Kreş açmaya devam edeceğiz. CHP'nin kreşlerine saldırıyorlar. Onlar bizim kreşimiz değil. Onlar yoksul ailelerin kreşi. Şu ana kadar 653 kreş açmışız. Kreşleri hızla artıracağız. Asla ve asla kimseyi umutsuz bırakmayacağız.
ASGARİ ÜCRET
Emek sömürülüyor. 5 işçiden 3'ü asgari ücretle çalışıyor. Her sene asgari ücret alanlar artıyor. Asgari ücrete 11 aydır zam yok. Neden fırladı fiyatlar? Asgari ücret talebimiz 30, bunun altında yokuz. 2025 yılının ilk 6 ayı için 30 bin lira asgari ücret, ikinci 6 ayında enflasyon kadar zam talep ediyoruz.
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