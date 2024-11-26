Özgür Özel: Terörün durması için üzerimize düşen ne varsa onu yapmaya hazırız

Son dakika haberi! CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Öcalan çağrısına ilişkin "Terörün durması için annelerin ağlamaması için herkesin yüzünün gülmesi için üzerimize düşen ne varsa onu yapmaya hazırız." diye konuşan Özel, "Bunun dışında hiçbir yerde yokuz." dedi.

Asgari ücretin 30 bin lira olması gerektiğini savunan Özel, "2025 yılının ilk 6 ayı için 30 bin lira asgari ücret, ikinci 6 ayında enflasyon kadar zam talep ediyoruz." dedi.

Siyasetin gündemindeki belediye kreşlerine ilişkin de konuşan Özel, "Şu ana kadar 653 kreş açmışız. Kreşleri hızla artıracağız. Asla ve asla kimseyi umutsuz bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

Özel'in açıklamalarının satırbaşları şöyle:

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ



Bütçe görüşülüyor. Önümüzdeki günlerde Meclis bütün Türkiye'nin gözü üzerinde olacak şekilde görüşmelerini yapacak. Sayın Numan Kurtulmuş, Meclis'in görüşmelerini savunacak. Meclis'te çalışan danışman arkadaşlarımız kıdem tazminatı alamıyorlar. İş sonu tazminatı yok Meclis'te.



Meclis Başkanı değişiyor ritüel değişmiyor. Numan Bey’in sözü var. Meclis’te eşitsizliğe uğrayan emekçiler için Meclis Başkanı’nın adım atmasını bekliyoruz.

DEPREM KONUTLARI



Ekonomi takımımız Türkiye’yi karış karşı dolaşıyor. Yerinde dönüşüm için 750 bin lirası hibe, 750 bin lira kredi desteği vardı. Bugünkü fiyatlarla ev yapmak mümkün değil.

CHP olarak bu evlerin ücretsiz yapılmasını savunuyorduk. Keşke 2 milyonu hibe, 1 milyonu kredi olsa çok daha iyi olur. Esas sorun tutulmayan söz. Sayın Erdoğan ‘1 yılda 650 bin konut yapacağım’ dedi. Olmaz, yapamazsın dedik. Depremzedelerin umudunu çalmayın dedik.

Sırf vatandaşı kandırıp seçimi kazanmak için ısrarla söylediler. Sonuç, şu ana kadar 130 bin konut teslim edildi. 9-10 yılda tüm depremzedelerin eve geçmesi hesaplanıyor. Bu kabul edilebilir değil.

Deprem bölgesinde herkes mağdur, en çok da Hatay mağdur.

ÇAYIRHAN MADENCİLERİN EYLEMİ



Nallıhan'da Çayırhan termik santralinde madenciler haklarını arıyor. Orada mücadele çok önemli, çok anlamlı.

Madenciler haklarını arıyor, o mücadele çok önemli. 1987’de devlet hem santrali hem madeni açtı orada. Altın yumurtlayan tavuğu kesmişiz. 4 Aralık’ta yeniden özelleştirecekler. 17 şirket kıyasıya yarışacak ama kimin tarafından alınacağı herkes tarafından biliniyor. Utanmasalar kırmızı kurdele takacaklar. Bırakın devlet, millet, işçi kazansın.



Oraya dayanışmaya giden bütün siyasileri tebrik ediyorum. Oradaki mücadele işçi sınıfının mücadelesidir. Sonuna kadar destekliyoruz.