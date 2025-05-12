Özgür Özel: Terörün sonsuza kadar durması ortak temennimiz

PKK'nın kendini feshettiğini açıklamasıyla ilgili CHP lideri Özgür Özel'den yazılı açıklama geldi. "CHP olarak barışın yanındayız denilen açıklamada, "Aynı şekilde, terörün ve şiddetin her türlüsüne her zaman karşı olduk, bundan sonra da karşı olmaya devam edeceğiz." denildi.

Özgür Özel, "Bu topraklarda 47 yıldır süren terörün, akan kanın sonsuza kadar durması ortak temennimiz ve irademizdir. PKK’nın silah bırakma kararı aldığını ve örgütsel yapısını feshettiğini ilan eden son açıklaması, Türkiye’nin yıllardır ağır bedeller ödediği bir dönemin sona ermesi açısından kritiktir." dedi.

"TÜM YASAL DÜZENLEMELER TBMM ÇATISI ALTINDA YAPILMALI"



Özgür Özel'in açıklamasının devamında, "Demokratikleşmenin gereği olan tüm yasal düzenlemelerin beklemeksizin TBMM çatısı altında yapılması ihtiyacının altını çiziyoruz." denildi.