Özgür Özel: "Türkiye kolay ölümler ülkesi haline geldi"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şehit olan askerler için "Gerekli tedbirleri almayan, görevini ihmal eden kim varsa, sorumlulukları şeffaflıkla ortaya çıkarılmalı, bir daha bu acı olayların yaşanmaması için adil süreçlerle gereken yapılmalıdır" dedi.

Özel'in paylaşımı şöyle:



"Irak'ın kuzeyindeki bir mağarada 12 kahraman askerimizi metan gazı nedeniyle şehit verdik. Milletimizin yüreğini yakan olayın üzerinden 3 hafta geçmesine rağmen hala tahkikat sonuçlarına ilişkin tatmin edici bir açıklama yapılmadı. Bu olayın acısı tazeyken İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda eğitimde olan 2 evladımız güneş çarpması sonucu aşırı sıvı kaybı nedeniyle şehit oldu. Mağara hadisesindeki tedbirsizliği de 2 askerimizin güneş altında aşırı sıcakta bekletilmesi ve müdahalenin gecikmesi sonucu şehit olmasını da içimize sindiremiyoruz. İktidarın kötü yönetimi sonucunda Türkiye ne yazık ki kolay ölümler ülkesi haline gelmiştir. Ancak hepimizin göz bebeği TSK'nın bu hale düşürülmesi kabul edilemez" dedi.

"GÖREVİNİ İHMAL EDEN KİM VARSA ORTAYA ÇIKARILMALI"



Özel, "Gerekli tedbirleri almayan, görevini ihmal eden kim varsa, sorumlulukları şeffaflıkla ortaya çıkarılmalı, bir daha bu acı olayların yaşanmaması için adil süreçlerle gereken yapılmalıdır. Meclis'te kurulacak bir komisyon, yaşanan zaafiyetin ve ihmalin kaynağını tespit edecek etkili bir çalışmayı başlatmalıdır. İktidarın TSK'ya yönelik siyasi müdahaleleri son bulmalı, askeri sağlık sisteminin kaldırılmasının neden olduğu sonuçları telafi edecek adımlar hassasiyetle atılmalıdır. Milletimizin göz bebeği olan TSK'ya güven zedelenmemeli, kahraman Mehmetçiklerimizi güvende tutacak hangi adım varsa acilen atılmalıdır" ifadelerini kullandı.