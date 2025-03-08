Özgür Özel: Türkiye Trump’ın Ortadoğu hayallerine sessiz kalmamalıdır

Özgür Özel, Manisa Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen iftar programına katıldı.



İftar sonrası Manisalı vatandaşları selamlayan Özel, “Dünya çok kötü dönemlerden geçiyor. Ukrayna’da savaş var. Filistin’de savaş var. Suriye’de savaş var. Şu anda birkaç gündür Suriye’de yeniden çatışmaların başlamasıyla hepimizin yüreği ağızlarında. Endişe ile izliyoruz. Tedirginlikle izliyoruz. Orada derhal yeniden sükunetin hakim olmasını, çatışmaların durmasını bekliyoruz. Müslümanın Müslümana ateş ettiği, kardeşin kardeşi katlettiği, kardeş kanının aktığı bir coğrafya istemiyoruz. Oraları karıştıranların kimler olduğunu biliyoruz." ifadelelerini kullandı.



ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planını da eleştiren Özel, Trump'ın Gazze'yi "sömürmek" istediğini söyledi.



Özgür Özel, "Filistin’de Filistin topraklarını Trump’ın işgal etmek istediğini, Filistinlileri civardaki ülkelere sürmek istediğini, oraya kendi hayallerine uygun şeyler yapıp orayı sömürmek istediğini görüyoruz. Türkiye buna sessiz kalmamalıdır. Türkiye; İsrail’in devlet terörüne, Trump’ın Ortadoğu hayallerine sessiz kalmamalıdır. Yaser Arafat ile Bülent Ecevit’in dostluğundan beri, Deniz Gezmiş’in Filistin davasına sahip çıkmasından beri Cumhuriyet Halk Partisi ve Türkiye solu, Filistin davasının yanında, Filistinlilerin arkasındadır.” diye konuştu.



