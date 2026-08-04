Özgür Özel: Türkiye'nin tüm demokratlarını partimize davet ediyorum

İstinaf mahkemesinin “mutlak butlan ” kararı sonrası “yönetim” konusunda tartışmaların yaşandığı Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ederek Yeni Parti 'yi kuran Özgür Özel , partinin Meclis'te açık olarak düzenlenen ilk grup toplantısında konuştu.

“YENİ PARTİMİZ YENİ NESİL BİR SİYASETİN PARTİSİDİR”

Özgür Özel, konuşmasında girdikleri ilk seçimleri kazanan, AK Parti'ye hiç yenilmeyen ve iktidara yürüyen kadrolar olduklarını söyledi.

Kendilerini, "Kuvayımilliye ruhunun bugünkü temsilcileri" olarak nitelendiren Özel, "24 Temmuz günü milletin talimatıyla, milletin vekilleriyle 91 arkadaşımızla birlikte Yeni Partimizi kurduk. Şimdi asıl görevimiz, yarını, ortak geleceğimizi birlikte kurmaktır. Çünkü biz Yeni Parti'yi bir partimiz olsun diye kurmadık, biz Yeni Parti iktidar olsun, millet iktidara getirsin diye kurduk." diye konuştu.

Tarihte kuruluşunu, ismini ve bütçesini bizzat milletin belirlediği başka bir siyasi parti olmadığını söyleyen Özel, Yeni Parti'nin bundan sonraki yürüyüşünde, partiyi kurduran, adını koyan, bütçesini veren millete karşı tam sorumluluk ve hesap vermenin olacağını vurguladı.

"Yeni Parti'nin tavanda değil, tabanda kurulduğunu ve Türkiye 'nin hasret kaldığı yeni siyasetin partisi olduğunu" ifade eden Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu partide 'oyu bize verin, yetkiyi bize verin' ya da 'üye olun, kenara çekilin, gerisini bize bırakın' anlayışı yoktur. Bu partiyi millet kurmuştur. Bu partiye yön verecek, istikamet tayin edecek yegane güç de milletin kendisidir. Bu partinin kapıları, vatanını, milletini seven, demokrasiye, adalete ve ortak geleceğimize inanan bütün demokratlara sonuna kadar açıktır. Bugünün Türkiye'si, dünün Türkiye'si değildir. Dünün siyaset anlayışı da bugünün Türkiye'sine kafi değildir. Yeni Partimiz yeni nesil bir siyasetin partisidir, milletle tepeden konuşan, tepeden bakan, üstten üstten cümleler kuran siyasetçilerin partisi değildir."

YENİ PARTİ'YE KATILIM ÇAĞRISI

Yeni Parti'ye katılım çağrısı da yapan Özgür Özel “Bu parti Atatürkçülerin, aslan sosyal demokratların yeni partisidir. Bunun için Türkiye'nin bütün demokratlarını yeni partinin yeni siyasetine davet ediyorum. Şimdi artık vakittir; darbecilerden, butlancılardan, cuntacılardan kurtulun yeni partimize buyurun." dedi.

"FETÖ İLE KİRLETMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Özel "Milletin on gün önce kurduğu partiyi on yıldır firari olan FETÖ'cüler kirletmeye çalısyıorlar. Yeni Parti; askeri darbelere de, darbe girişimlerine de postmodern darbelere de, kendinden sonra gelecek iktidara darbe yapanlara da, 12 Eylül'cülere de, 15 Temmuz'culara da 19 Mart'çılara da karşı dimdik ayaktadır, bir ve beraberdir." diye konuştu.

ÖZEL: 200'ÜN ÜZERİNDE BELEDİYE BAŞKANI YENİ PARTİ'YE GEÇECEK

CHP'den istifa edip 90 milletvekiliyle birlikte Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel, 200'ün üzerinde belediye başkanının partiye katılacağını söylemişti.

Yargıtay'ın CHP'de mutlak butlan kararını iptal etme durumunda ne yapacağı sorulan Özgür Özel, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kararın ne boyutta çıkacağına bakmak lazım. Butlancıların gitmesi ve ne olacağını bekleme süreci olabilir. Siyaset bekleme kaldırmaz. Biz bu nedenle Yeni Parti ile yolumuza devam ediyoruz."