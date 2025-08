Özgür Özel TUSAŞ'ı ziyaret etti: "Gurur duyduk, ümit ederiz daha büyük başarılar gelecek"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti heyetiyle Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde TUSAŞ Merkez Yerleşkesi'ne gerçekleştirdikleri ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.



Milli Muharip Uçak KAAN'ın herkesi gururlandıran ilk uçuşundan sonra ziyareti planladıklarını ancak bu süreçte terör saldırısı gerçekleştiğini ifade eden Özel, "Bir geçmiş olsun ziyaretine, başsağlığı ziyaretine dönüştü ziyaretimiz." diye konuştu.



Özel, ziyaret kapsamında TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu tarafından kurumla ilgili son güncel bilgilerin aktarıldığı bir sunum dinlediklerini, tesisleri gezdiklerini ve incelemelerde bulunduklarını belirterek, "KAAN'ın motorunun da burada üretilmesinin hedeflendiği 2032 yılını ve KAAN'ın kendi motoruyla uçabildiği günleri de görmeyle ilgili buradaki azmi gördük, desteklerimizi ilettik." dedi.



"TÜRKİYE'NİN GÖZBEBEĞİ"

TUSAŞ'ın önemini her alanda vurguladıklarını kaydeden Özel, Türkiye'nin gözbebeği olan bu kuruma on binlerce kişinin emek verdiğini söyledi.



Türkiye için çok daha büyük başarılar elde edileceğini ümit ettiklerini dile getiren Özel, "Eskişehir'deki fabrikası ve buradaki kampüste tüm ihtiyaçlarının her şeyin üzerinde bir hassasiyetle karşılanması, üzerine titrenmesi gereken bir kurum. TUSAŞ'ımızla gurur duyduğumuz 2 saat 15 dakikadan sonra buradan ayrılıyoruz. Ümit ediyoruz çok daha büyük başarılar gelecek. Dünden bugüne emeği geçmiş olan herkesi, bugün aramızda olmayanları rahmetle anıyoruz. Aramızda olanlara minnetlerimizi sunuyoruz." diye konuştu.



Gazetecilerin politika ile ilgili soruları üzerine Özel, "Siyasi soruları Kahramankazan programından sonra cevaplayalım. Burayı siyaset üstü, siyaset dışı bir yerde tutsak iyi olur." yanıtını verdi.