Özgür Özel: Üç büyükşehir adayımız dışında verdiğimiz söz yok

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İstanbul’da düzenlenen İl Başkanları Buluşması’nda konuştu.



Özel burada yaptığı konuşmada, yeni anayasa tartışmaları ve yerel seçime ilişkin mesajlar verdi.



“Türkiye’nin bir anayasa sorunu vardır.” diyen Özel, “Türkiye’nin yoksulu gören, kadını gören, dezavantajlıyı gören, çevreyi gören ve bütün bunlar için çok doğru yerden bürün toplumun desteğini alacak, halk oyuna sunulduğunda yüzde 95’in üzerinde bir destekle yürürlüğe girecek bir anayasa sorunu vardır.” ifadelerini kullandı.



“ÜÇ BÜYÜKŞEHİR ADAYIMIZ DIŞINDA VERDİĞİMİZ BİR SÖZ YOK”



Özel konuşmasında yerel seçime de değindi.



“Üç büyükşehir belediye başkan adayımız dışında kimseye verdiğimiz bir söz yok.” diyen Özel, verdiği tek sözünün yerel seçimlerde başarılı olmak için ne yapılması gerekiyorsa onu yapmak olduğunu söyledi.



Aday belirleme sürecinde memnuniyet anketleri yapacaklarını anlatan Özel, şunları söyledi:



“Memnuniyet anketlerimizi pazartesi gününden itibaren anketörler sahada olacak şekilde başlatıyoruz. 7 farklı oluşum, anket yapacak. Ürettikleri sonuçlar hem elektronik ortamda yapay zeka marifetiyle hem istatistik biliminin en ileri teknikleriyle farklı bir alanda denetlenerek en doğru ölçme-değerlendirmelerle bizde olan belediyelerde memnuniyet anketlerini yapacağız. Eğer bir aday, çok iyi bir noktadaysa diğerleri gerilerdeyse o adayda hep birlikte ortaklaşacağız. Eğer kazanacaklar içinde kadınlar varsa tavrımızı kadından yana koyacağız. Eğer birden çok aday kazanıyorsa o kararı mutlaka örgütümüzle birlikte vereceğiz.”