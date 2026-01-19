Özgür Özel ve dokuz vekilin dokunulmazlık dosyaları Meclis'e sunuldu
19.01.2026 12:53
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in de aralarında bulunduğu 10 milletvekiline ait 14 dokunulmazlık dosyası Meclis'e sevk edildi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi.
Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığı tarafından Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.
Dosyaları Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır
CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat
CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül
CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun
İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez
İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan
DEM Parti Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun Parlak
DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki
TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık