Özgür Özel ve dokuz vekilin dokunulmazlık dosyaları Meclis'e sunuldu

19.01.2026 12:53

Özgür Özel ve dokuz vekilin dokunulmazlık dosyaları Meclis'e sunuldu
Anadolu Ajansı
AA

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in de aralarında bulunduğu 10 milletvekiline ait 14 dokunulmazlık dosyası Meclis'e sevk edildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi.

 

Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığı tarafından Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.

 

Dosyaları Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:

 

CHP Genel Başkanı Özgür Özel

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan

DEM Parti Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun Parlak

DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram