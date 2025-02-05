Özgür Özel ve Mansur Yavaş görüştü: Bir kez daha "erken" dedi

CHP’de gündem, cumhurbaşkanı adayı ve adayın belirleneceği ön seçim.



CHP kulislerinden edinilen bilgiye göre, genel merkez ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında kesintisiz bir diplomasi yürütülüyor.



Geçen perşembe günü Yavaş ile yemekte buluşan Genel Başkan Özgür Özel dün akşam bir kez daha Yavaş ile görüştü. Gündem yine ön seçim ve aday belirleme oldu.

BİR KEZ DAHA "ERKEN" DEDİ

Edinilen bilgiye göre, Yavaş Özel’e bir kez daha aday belirlemek için erken olduğunu ifade etti.

Adaylık için ismi en çok geçen diğer kişi, İstanbul Büyükşehir Belediye Ekrem İmamoğlu, yaptığı basın açıklaması ile sürece destek verdiğini belirterek Genel Başkan Özgür Özel’e teşekkür etti.