Özgür Özel ve Tuncay Özkan hakkında dokunulmazlık fezlekesi

Özgür Özel ve Tuncay Özkan hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı fezlekesi 23 Haziran'da TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

TBMM Başkanlığı, Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'na fezlekeleri gönderdi.

Karma Komisyon fezlekeler ile ilgili bir gün belirleyip toplanabilir.

Karma Komisyon fezlekeler hakkında karar verdikten sonra fezlekeler Genel Kurul'a gidecek.

Genel Kurul'da fezlekeler görüşüldükten sonra dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin oylama yapılacak.

Oylama sonucuna göre, Özel ve Özkan'ın dokunulmazlıkları hakkında karar verilmiş olacak.