Özgür Özel: Vergi adaletini savunuyoruz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, ekonomiye yönelik eleştirilerde bulunarak "vergide adalet" vurgusu yaptı. Özel, "Ekonomide AK Parti iktidarının yükünü sırtlanamayız. Zenginlerin yüksek vergi vereceği, az kazananın az vereceği, hiç kazanmayanın hiç vergi vermeyeceği sistemi savunuyoruz." dedi.

Özgür Özel: Vergi adaletini savunuyoruz
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Genel Başkanı Özgür Özel, 'da ekonomiye yönelik eleştirilerde bulundu.

"ÇOK KAZANANDAN ÇOK, AZ KAZANANDAN AZ VERGİ ALINMALI"

"Vergide adalet" vurgusu yapan CHP lideri Özel, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınması gerektiğini söyledi.

Özel'in konuşmasından satır başları şöyle:

"Biz zenginlerin yüksek vergi vereceği, az kazananın az vereceği, hiç kazanmayanın hiç vergi vermeyeceği sistemi savunuyoruz. 'Para bulamıyorum.' diyor, önümüzdeki pazartesi ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcımız, Mehmet Şimşek'e gidip parayı nereden bulabileceklerini gösterecek.

"22 YILLIK AKP İKTİDARININ YÜKÜNÜ SIRTLANACAK HALİMİZ YOK"

Buradan açıkça söylüyorum; 22 yıllık AKP iktidarının yükünü sırtlanacak halimiz yok, yanlışına doğru diyecek halimiz yok, onların hatasını düzeltmek için onlara yanaşacak halimiz yok. Doğrusunu biliyoruz ama bir yandan kira yardımı ver 'para yok', emekliye zam yap 10 binle geçinilmiyor 'para yok', asgari ücreti arttır 'para yok.' Bizim vergide adalet dediğimiz; yoksulun yakasından düşülecek vergi alınması gerekenlerden alınacak."

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