Özgür Özel yanıtladı: CHP Mansur Yavaş'ı cumhurbaşkanı adayı gösterir mi?

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın olası cumhurbaşkanı adaylığı için "Önemli bir seçenek." değerlendirmesinde bulundu.

CHP lideri Özgür Özel, partisinin milletvekilleriyle Bolu'da düzenlediği kampta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Konuşmasında, "Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu. Aday olabildiği sürece odur." diyen Özel'e, Yavaş için de ön seçim yapabilecekleri sözleri hatırlatıldı.

MANSUR YAVAŞ ADAY GÖSTERİLİR Mİ?

CHP lideri Özel, ön seçimle aday belirlemenin Türkiye siyaseti için önemli bir kazanım olduğunu söyledi.

"Mansur Bey önemli bir seçenek." ifadesini kullanan Özel, "O ya da başka biri adaylaşacak olursa toplumun rızasını aramak durumunda kalır." diye konuştu.