Özgür Özel yanıtladı: Mansur Yavaş "aday olacağım" dedi mi?

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, pazar akşamı Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ile gerçekleştirdiği toplantıya ilişkin bilgi verdi. CHP lideri, Mansur Yavaş’ın o toplantıda “Anketlerde önde çıkarsam aday olurum.” dediği iddiasını yalanladı.

Özgür Özel yanıtladı: Mansur Yavaş "aday olacağım" dedi mi?

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, bugün DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı ziyaret etti.

Görüşmenin ardından konuşan Özel, pazar akşamı Ankara’da isimleri ’nin cumhurbaşkanı adayları arasında geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile gerçekleştirdiği toplantıya ilişkin bilgi verdi.

İmamoğlu: Mansur Yavaş aday değil

İmamoğlu: Mansur Yavaş aday değil

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“O İFADELERİ PAZAR AKŞAMI DUYMADIM”

başkanımızın ağzından okuduğunuz ifadeleri ben de duydum ama pazar akşamı değil. Pazartesi ve salı sabahı bir gazetecinin ifadelerinden duydum.” diyen Özel, “Gazeteciler siyaseti yorumlar ama siyasetçilerin gazetecileri yorumlama gibi bir yükümlülüğü yok.” şeklinde konuştu.

Özel şöyle devam etti:

“Sayın Mansur Yavaş da da derin sorunlar ve kriz içinde olan ülkenin, bu krizden çıkışının tek çaresinin olduğunu ve bunun sağlanabilmesi için 'nin yetkili kurullarının ve tüm üyelerinin verdiği kararlara saygılı olduklarını, parti başarısı için çaba göstereceklerini, temel hedefin CHP’yi iktidar yapmak olduğunu, fedakarlıksa fedakarlık, sorumluluksa sorumluluk makamlarına hazır olduklarını konuştuk.”

“MANSUR BEYDEN DEĞİL, GAZETECİLERDEN DUYDUM”

Toplantının ardından CHP tarafından paylaşılan fotoğraf karesinin, toplantının özeti olduğunu dile getiren Özel, “Fotoğraf karesini yayınlandıktan sonra dakikalar içinde hem Ekrem hem Mansur başkan paylaşmıştır. Grup toplantısında, benim ağzımdan yapılan ‘3 ana noktada görüş birliği içerisindeyiz.’ ifadelerinden sonra Sayın Mansur Yavaş, ‘Biriz ve birlikteyiz.’ paylaşımını yapmıştır. İşimiz, gerçek olmayanları doğrulama ya da birilerini yalanlama değil. Ortaya koyduğumuz somut gerçeklik üzerinden aynı görüşleri defalarca söylüyoruz. Doğrusu, bizlerin ağzından dökülen kelimelerdir. O değerlendirmeleri Mansur Bey’den değil, ilgili gazeteciden duydum.” ifadesini kullandı.

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