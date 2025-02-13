Özgür Özel yanıtladı: Mansur Yavaş "aday olacağım" dedi mi?

“O İFADELERİ PAZAR AKŞAMI DUYMADIM”



“Mansur Yavaş başkanımızın ağzından okuduğunuz ifadeleri ben de duydum ama pazar akşamı değil. Pazartesi ve salı sabahı bir gazetecinin ifadelerinden duydum.” diyen Özel, “Gazeteciler siyaseti yorumlar ama siyasetçilerin gazetecileri yorumlama gibi bir yükümlülüğü yok.” şeklinde konuştu.



Özel şöyle devam etti:



“Sayın Mansur Yavaş da Ekrem İmamoğlu da derin sorunlar ve kriz içinde olan ülkenin, bu krizden çıkışının tek çaresinin erken seçim olduğunu ve bunun sağlanabilmesi için CHP'nin yetkili kurullarının ve tüm üyelerinin verdiği kararlara saygılı olduklarını, parti başarısı için çaba göstereceklerini, temel hedefin CHP’yi iktidar yapmak olduğunu, fedakarlıksa fedakarlık, sorumluluksa sorumluluk makamlarına hazır olduklarını konuştuk.”



“MANSUR BEYDEN DEĞİL, GAZETECİLERDEN DUYDUM”



Toplantının ardından CHP tarafından paylaşılan fotoğraf karesinin, toplantının özeti olduğunu dile getiren Özel, “Fotoğraf karesini yayınlandıktan sonra dakikalar içinde hem Ekrem hem Mansur başkan paylaşmıştır. Grup toplantısında, benim ağzımdan yapılan ‘3 ana noktada görüş birliği içerisindeyiz.’ ifadelerinden sonra Sayın Mansur Yavaş, ‘Biriz ve birlikteyiz.’ paylaşımını yapmıştır. İşimiz, gerçek olmayanları doğrulama ya da birilerini yalanlama değil. Ortaya koyduğumuz somut gerçeklik üzerinden aynı görüşleri defalarca söylüyoruz. Doğrusu, bizlerin ağzından dökülen kelimelerdir. O değerlendirmeleri Mansur Bey’den değil, ilgili gazeteciden duydum.” ifadesini kullandı.