Özgür Özel yarın grup toplantısı yapacak

CHP yoğun bir haftaya giriyor. Mutlak butlan tartışması, olağanüstü kurultay talebi, arınma mesajları ve grup toplantısı polemiği.

CHP'de yeni haftada gözler 23 Haziran Salı gününde olacak. CHP Grup Başkanı Özgür Özel yarın grup toplantısı yapma kararı aldı. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, "Yarın saat 13.30'da haftalık grup toplantımızı Gazi Meclis çatısı altında gerçekleştireceğiz." dedi.

KILIÇDAROĞLU'NUN MYK VE PM'Yİ TOPLAMASI BEKLENİYOR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'nun da, salı günü önce Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) ardından da Parti Meclisi'ni (PM) toplaması bekleniyor.

Bu iki toplantı nedeniyle, Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te grup toplantısı düzenlemeyeceği belirtiliyor.

16 Haziran Salı günü hem Kılıçdaroğlu hem de Özel, grup toplantısı yapmama kararı almıştı.

KURULTAY TARTIŞMASI SÜRÜYOR

Salı günü yapılacak MYK ve Parti Meclisi toplantılarında ise, ihraç süreçleri ve olağanüstü kurultay için delegelerden toplanan imzalar ele alınacak.

Özel kanadı, geçtiğimiz hafta genel merkeze sunulan imzalar için 10 günlük sürenin olduğunu savunuyor.

Eğer bu süre içerisinde olağanüstü kurultaya gidilmezse mahkemeye başvurulacak.

Kılıçdaroğlu'nun olağan kurultay takvimini belirlemek için görevlendirdiği 6 kişilik komisyon ise çalışmasına devam ediyor.