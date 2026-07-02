Özgür Özel yeni parti kuracak mı? Yeni parti için kritik tarih belli oldu, masada 3 isim seçeneği var

"CHP 'de mutlak butlan kararı sonrası bir bölünme olacak mı?" sorusu gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

Özgür Özel cephesinde yeni parti hazırlıkları kız kazanırken Meclis'te dün yapılan 2,5 saatlik toplantıda hem parti kuruluşu hem de seçime katılma yeterliliği olan siyasi partilerle yapılan görüşmeler ele alındı.

Yeni partinin temmuz ayında açıklanması iddia edilirken Yargıtay’ın adli tatil başlangıcı olan 20 Temmuz'a kadar bir karar vermesi beklenecek.

Yeni parti ilanı için 24 Temmuz tarihi üzerinde duruluyor.

ADI NE OLACAK?

Kurulacak partinin, daha merkezde ve merkez sağdan da siyasetçilerin yer aldığı bir yapı olmasını amaçlandığı ifade ediliyor.

Adı içinse ise "Yeni Parti", "Yürüyüş Partisi" ve "Değişim Partisi" gibi isimler üzerinde duruluyor.

Yeni parti seçeneğine, "Çözümün CHP'den ayrılmak değil, kalarak mücadele edilmesi" olduğunu savunarak itiraz eden milletvekilleri de olduğu iddia ediliyor. Bu nedenle yeni partiye geçecek milletvekili sayısının 70-80’lerde kalabileceği konuşuluyor.

İMZALAR GENEL MERKEZE İLETİLMİŞTİ

Özel'in ekibi 1 Haziran 2026 tarihinden bu yana topladığı 833 ıslak imzalı olağanüstü kurultay taleplerini hem elden hem de noter aracılığıyla Genel Merkez'e iletmişti.

Olağanüstü kurultay için verilen imzaların ardından genel merkezin harekete geçmemesi üzerine de Özel ekibi haftaya Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuracak.

Partinin kurultaya götürülmesi için çağrı heyetinin oluşturulması istenecek.

CHP KURULTAYI CEZA DAVASI SÜRÜYOR

CHP kurultayına yönelik ceza davasında da mutlak butlan kararının dosyaya eklenmesine karar verildi.

Bir sonraki duruşma 16 Eylül'de görülecek.