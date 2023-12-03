Özgür Özel, yerel seçim için ilk adayını açıkladı

Antalya'da partisinin milletvekilleriyle geniş katılımlı toplantı gerçekleştiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, aday olmayacağını açıklayan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'i yeniden aday gösterdi.

Özgür Özel, yerel seçim için ilk adayını açıkladı

Özgür Özel, partisinin TBMM Grubu 28'inci Dönem 1. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı için 2 gündür bulunduğu Manavgat ilçesinde partisinin yeni dönem için atacağı adımları milletvekilleriyle görüştü.

Özel, Manavgat'ta bulunan Meliha Ercan Engelsiz Yaşam Merkezi’ni de ziyaret etti.

Özgür Özel, yerel seçim için ilk adayını açıkladı - 1

Yerel seçimlerde aday olmak isteyenlerin kendisiyle görüşmek için sıra beklediğini belirten Özel, "Benimle görüşmek isteyenlerden biri de Şükrü Sözen'di. O görevi bırakmak için görüşmek istedi. Kendisini ikna etmeye çalışıyorum." dedi.

"Engelli kardeşlerim bana dedi ki 'Şükrü Sözen giderse, biz kaybederiz' dedi. Manavgat kendisinden razı, çalışanlar kendisinden razı. Şükrü başkanım, genel başkanlığımın ilk adaylık ilanıdır. Kabul buyurunuz" diye konuşan Özel, "Dünya Engelliler Günü'nde beni kırdı, partililerimizi kırdı ama engelli kardeşlerimizi kırmadı. Adaylığını ilan ediyoruz. Hayırlı olsun." dedi.

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