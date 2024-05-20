Özgür Özel: Yerinde sayanı, o yerde tutmam

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Samsun’da Atakum Belediyesi’ni ziyare etti.
Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel ve belediye meclis üyeleri ile görüşen Özel, daha sonra belediye binası önünde halka seslendi.
Partisinin iyi yaptığı şeyleri konuşmanın yanı sıra eksik kalan yanları da konuşmaları ve öz eleştiri yapmaları gerektiğini söyleyen Özel, “Bundan sonra oturacağız, neyi doğru yaptıysak, devam edeceğiz. Neyi eksik yaptıysak, telafi edeceğiz. Neyi yanlış yapıyorsak, terk edeceğiz.” dedi.
CHP’nin Samsun’daki durumundan ötürü öz eleştiri yapması gerektiğini söyleyen Özel, “18 belediyeden birinin kazanıldığı, 1 milletvekilinin olması, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kabul edilemez. Uşak, Afyon Kastamonu kazanılmışken, Samsun kazanılmıyorsa; başta genel başkan hepimizin yüzü yerdedir.” dedi.
Özel, “Samsun seçim sonuçlarından sonra yüzüm yerdedir. Yüzümü kaldırmak, başımı dikmek, göğsümü germek için mecbur olduğum şey, Gazi'nin partisini bu şehirde birinci parti yapmaktır.” şeklinde konuştu.
Özel şöyle devam etti:
“Mevcut yöneticilerden enerjisi olan burada kalsın. Yoruldum diyen, çalışıyorum olmuyor diyen, başaramıyoruz diyen, bu kadar olur diyen yolu açık olsun. Onunla yolları ayıracağız. Eksik yaptım, daha çok çalışırım diyen, bundan sonra yeni bir süreç başlıyor; benim buna enerjim var diyen, başaracağım diyen kendine güveniyorsa; kalsın ama 6 ay sonraki ankette hala yerinde sayıyorsak, kimseyi o yerde tutmam. Bu kadar da net söylüyorum.”
“6 ayda bir karne var. Her anket bir öncekinden daha iyi olacak. Yerinde sayanı, yerinde tutmayacağız. Yol, yürüyenin arkasında duracağız. Partiyi aşağıya çeken varsa, o dakikadan sonra bu partide yeri yoktur.” ifadelerini kullanan Özel, “31 Mart gecesi siz bütün Türkiye'ye sevinirken, ben bu iki şehre kahroluyordum. Herkes sorumluluğunu ona göre bilecek, ona göre çalışacak. Hep beraber başaracağız, partimizi Samsun'da birinci parti yapacağız.” dedi.
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