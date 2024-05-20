Özgür Özel: Yerinde sayanı, o yerde tutmam

Özel, “Samsun seçim sonuçlarından sonra yüzüm yerdedir. Yüzümü kaldırmak, başımı dikmek, göğsümü germek için mecbur olduğum şey, Gazi'nin partisini bu şehirde birinci parti yapmaktır.” şeklinde konuştu.



Özel şöyle devam etti:



“Mevcut yöneticilerden enerjisi olan burada kalsın. Yoruldum diyen, çalışıyorum olmuyor diyen, başaramıyoruz diyen, bu kadar olur diyen yolu açık olsun. Onunla yolları ayıracağız. Eksik yaptım, daha çok çalışırım diyen, bundan sonra yeni bir süreç başlıyor; benim buna enerjim var diyen, başaracağım diyen kendine güveniyorsa; kalsın ama 6 ay sonraki ankette hala yerinde sayıyorsak, kimseyi o yerde tutmam. Bu kadar da net söylüyorum.”



“6 ayda bir karne var. Her anket bir öncekinden daha iyi olacak. Yerinde sayanı, yerinde tutmayacağız. Yol, yürüyenin arkasında duracağız. Partiyi aşağıya çeken varsa, o dakikadan sonra bu partide yeri yoktur.” ifadelerini kullanan Özel, “31 Mart gecesi siz bütün Türkiye'ye sevinirken, ben bu iki şehre kahroluyordum. Herkes sorumluluğunu ona göre bilecek, ona göre çalışacak. Hep beraber başaracağız, partimizi Samsun'da birinci parti yapacağız.” dedi.