Özgür Özel yine Nehir Zeyrek'i yalnız bırakmadı

Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek bugün Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) girdi. Zeyrek'i Özgür Özel yine yalnız bırakmadı.

Özgür Özel yine Nehir Zeyrek'i yalnız bırakmadı

Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) dün yapılan ilk oturumunda olduğu gibi bugün yapılan ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) girdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zeyrek'in üniversite sınavına giren kızı Nehir Zeyrek'e destek vermek için dün Manisa'ya geldi. Özel, sınavın ilk oturumunda olduğu gibi bugün de AYT'de Zeyrek'i yalnız bırakmadı.

Özgür Özel yine Nehir Zeyrek'i yalnız bırakmadı - 1

Özel, Yunusemre ilçesindeki Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gelen Nehir Zeyrek'e, annesi Nurcan Zeyrek ile birlikte eşlik etti.

Okul girişine kadar birlikte yürüdüğü Nehir Zeyrek'e moral veren Özel, okul önünde çocuklarını bekleyen velilerle de bir araya gelerek, başarılar diledi.

Nehir Zeyrek mesaj

Nehir Zeyrek mesaj

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