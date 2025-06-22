Özgür Özel yine Nehir Zeyrek'i yalnız bırakmadı

Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) dün yapılan ilk oturumunda olduğu gibi bugün yapılan ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) girdi.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zeyrek'in üniversite sınavına giren kızı Nehir Zeyrek'e destek vermek için dün Manisa'ya geldi. Özel, sınavın ilk oturumunda olduğu gibi bugün de AYT'de Zeyrek'i yalnız bırakmadı.

