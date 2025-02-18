Özgür Özel: Yoksulluk pandemisiyle karşı karşıyayız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.



CHP lideri Özel, konuşmasında hükümeti ekonomi politikaları üzerinden eleştiriyor.

Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bu ekonomik buhranda emekliler asgari ücretliler kadar mağdur olan kesimlerin başında öğrenciler de geliyor. Son yıl okulunu donduran üniversite öğrencilerinin sayısı pandemide donduranların üzerine çıkmış. 2024'te 56 bin üniversite öğrencisi okulunu dondurdu. Burada bir yoksulluk salgınıyla, pandemisiyle karşı karşıyayız.

"RAMAZAN KOLİSİNDE ARTIŞ YÜZDE 70"

Ramazan geliyor Sayın Erdoğan. Açlar, tokların kendinin halinden anlamadığını gayet iyi biliyorlar. Geçen sene ramazan kolisi 8 temel ürün 950 lira, bu sene 1610 lira. Artış yüzde 70. Reva mı asgari ücretliye verilen yüzde 30 zam? Emekliye son verdiği zam yüzde 15.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEPKİ

Ben onu (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı) konteynerlere çağırdım. Konutların yüzde 30'unu verdik diyor konteynerlerin yüzde 10'u daha boşalmamış. Kalkıp 'Memleket memleket gezip altın hesabı yapma.' diyor. 2015 yılı CHP'nin 7 Haziran'a giderken önemli bir iddiasıydı her emekliye bir asgari ücret tutarında ikramiye. 1 Kasım'a giderken biz de vereceğiz dediler. 3 sene bu sözlerini unuttular 2018 seçimlerine girerken 1000 lira yaptılar. O 1000 lira 7 yılında sonunda halen 3000 lira. Yüzde 50 zam yapsa olacak 4500 lira. En fazla yapacağı 4500 lira. Bu yoksulluğun temel nedeni ne diye sorarsanız bütün ekonomistler ülkenin tuttuğu yol doğru yol değil der."

