Özgür Özel: YÖK'ü kaldıracağız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugünün Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) kuruluş yıl dönümü olduğunu hatırlattı.



YÖK'ün, askeri darbenin ürünü olduğunu belirten Özel, "Yükseköğretim Kurulu, solu, sosyal demokrasiyi, sosyalizmi, düşünceyi, demokrasiyi yok edip farklı düşüncelere tahammülü tamamen askıya almış olan tek tip bir düşünce sistemini hedefleyenlerin üniversite tasarımının üst kurulu olarak kuruldu." dedi.

"HER SEÇİMDE VAADEDİLİYOR"

Özel, her seçimde birçok siyasi partinin YÖK'ü kaldırmayı vadettiğini ancak bunun gerçekleştirilmediğini dile getirdi.

Rektör belirleme süreçlerine değinen Özel, "Bizim temel yaklaşımımız, üniversitelerdeki rektörün, üniversitenin hocaları, üniversitenin öğrencileri, üniversitenin emekçileri ve üniversiteyle bağını koparmamış mezunları tarafından iyi tartışılmış bir modelle, katsayıları iyi belirlenmiş şekilde ama illaki sandıkla, seçimle ve o sonuca yürütmenin tamamen saygı duyacağı şekilde atanması, belirlenmesi gerektiğini savunuyoruz." diye konuştu.

Üniversite rektörü seçimi noktasında dünyaya bakmanın, araştırmanın, Türkiye gerçeklerine bakmanın ve akademinin baş belirleyici olacağını ve en doğru yöntemi belirlemenin de kararlılığı içinde olduklarını dile getiren Özel, "Biz, YÖK'ü kaldırıp, YÖK'ü bu üniversitelerin sırtında bir yük olmaktan çıkarıp üniversiteleri özgürleştireceğiz. Üniversitelerin hem bilimsel hem yönetsel özerkliğini sağlayacağız ve anayasal güvence altına alacağız." dedi.

"BİLİM ÜRETEN YAPILAR HALİNE GETİRECEĞİZ"

Özel vaatlerini şöyle sıraladı:

"Rektör atamalarını liyakate ve demokratik ilkelere bağlayacağız. Üniversitelerimizi dünyayla işbirliği ve rekabet kapasitesi yüksek, dünya standartlarında bilim üreten yapılar haline getireceğiz. Akademisyenlerimizin çalışma koşullarını iyileştirecek, maaşlarını artıracak, akademik özgürlüğü garanti altına alacak, kayırmacı, baskıcı yönetim anlayışına son vererek akademisyenlerin sadece yaşamları için değil her yönden yetkinleşmelerini ve o yetkinliklerinin bu ülkenin bir zenginliği olarak artmasını sağlayacağız. Öğrencilerimize nitelikli eğitim, güvenli, sağlıklı, mutlu yaşam ve insanca barınma olanakları sunacağız. Üniversitelerde karar alma süreçlerine öğrencilerin de dahil olmasını sağlayacak, yurt kapasitelerini artırmanın yanında burs ve kredi imkanlarını da genişleteceğiz. Akademisyenlerin ve gençlerin yurt dışına eğitime ya da görgülerini artırmaya ya da çeşitli toplantılara, sadece gezmeye gitmelerini kolaylaştırmak için muhataplarımızla hızlı bir şekilde vize sorunlarını akademisyenler ve üniversite öğrencileri için tamamen sorun olmaktan çıkaracak adımları atacağız."