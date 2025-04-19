Özgür Özel Yozgat'ta: "İmamoğlu tutuksuz yargılansın" çağrısı

CHP Başkanı Özgür Özel, mesajlarını Yozgat'tan verdi. Miting alanına kendi kullandığı traktörle giden Özel'e çiftçiler de eşlik etti. CHP Genel Başkanı Özel, 23 Mart’tan bu yana Silivri Cezaevi’nde bulunan Ekrem İmamoğlu'nun tutuksuz yargılanmasını istedi.



Çiftçilere destek mesajı veren Özel, İmamoğlu ile arasında geçen tartışmayı da aktardı. Çiftçilere ceza tebligatı gönderildiğini ve cezaları kendisinin üstlendiğini söyleyen Özel, Ekrem İmamoğlu'nun bunu cezaevinde öğrendiğini ve ziyaret ettiğinde aralarında tartışma yaşandığını belirtti.



İmamoğlu'nun, "Traktörler bana destek için çıktı. Cezaları ben ödeyeceğim." dediğini söyleyen Özel, cezaları yarı yarıya ödeyeceklerini ve bu şekilde anlaşmaya vardıklarını söyledi.



Özgür Özel, AK Parti içinde İmamoğlu'nun tutuklanmasının hiçbir faydası olmadığını söyleyen aklı selim insanların olduğunu, Ekrem İmamoğlu'nun tutuksuz yargılanması gerektiğini ve bu yargılamanın TRT'de yayınlanmasını istediğini aktardı.