Özgür Özel: Yurt dışında Türkiye partisiyiz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin haftalık grup toplantısında konuştu.



Yurt dışı temaslarında Türkiye'yi yabancılara şikayet ettiklerine ilişkin gelen eleştirilere yanıt veren Özel, "Biz içeride de dışarıda da Türkiye'nin menfaatlerini savunmaya devam ederiz." dedi.



Türkiye'de ana muhalefet partisi olduklarını ifade eden Özel, "Yurt dışında da Türkiye partisiyiz." diye konuştu.



ÖZEL'DEN BAHÇELİ'YE YANIT



Özel'in Türkiye'yi yurt dışına şikayet ettiğini söyleyen Bahçeli'ye de yanıt veren CHP lideri, "Kırılan kol bizim, kırılan kalp bizim. Diyorsunuz ki sizin kol kırılsın. Bizim yen içinde kalsın. CHP hakkını sonuna kadar arayacaktır." dedi.