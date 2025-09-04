Özgür Özel, Zeytinburnu'nda konuştu

CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına giden Genel Başkan Özgür Özel, mahkemenin görevden alma kararına tepki gösterdi. İl Başkanı Özgür Çelik de destek vererek, partinin izleyeceği yolu açıkladı.

CHP Lideri, akşam saatlerinde ise mesajlarını partisinin Zeytinburnu mitinginden verdi.



Görevden alınan Özgür Çelik'e destek açıklamasında bulundu.



Özel, "Onunla, verdiği mücadeleyle, yaptığı görevle, onun yüreği ile gurur duyuyorum. Özgür Çelik’in arkasındayız" ifadelerini kullandı.



Mitinge, görevden alınan İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu ve Eski CHP Başkanı Hikmet Çetin katıldı.